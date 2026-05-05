Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Эстонцы ликуют: налоговая политика Латвии способствует развитию их экономики (1)

Редакция PRESS 5 мая, 2026 20:42

Выбор редакции 1 комментариев

Ленно Ускула, главный экономист эстонского банка Luminor, рассказывает о том, как латвийцы способствуют оживлению экономики Эстонии, пишет nra.lv .

Продажи топлива в Эстонии в январе выросли на 19,3%, что обусловлено повышением акцизного налога в Латвии, подчеркивает Ленно Ускула. ​​В результате больше латвийских компаний и жителей Латвии стали ездить в Эстонию за топливом.

Поскольку на топливо приходится более 20% от общего объема розничной торговли в Эстонии, это привело к увеличению общего объема розничной торговли, отметил экономист.

Согласно эстонскому изданию err.ee и данным Статистического управления Эстонии, оборот эстонских розничных компаний в марте составил 975 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем 2025 года продажи выросли на семь процентов, причем наибольший рост наблюдался у компаний, занимающихся розничной продажей автомобильного топлива.

Йоханна Линда Пихлака, аналитик Статистического управления Эстонии, заявила, что, несмотря на резкий рост цен на топливо, объем продаж компаний, занимающихся розничной продажей автомобильного топлива, увеличился на 15 процентов по сравнению с мартом прошлого года.

«Одним из факторов была неуверенность потребителей, которые, опасаясь дальнейшего роста цен, начали закупать топливо в качестве резерва», — сказала Пихлака.

Главный экономист Luminor Ленно Ускула, в свою очередь, заявил, что общий рост розничной выручки, который значителен по сравнению с предыдущим годом, также обусловлен значительным увеличением продаж топлива на 19,3% в январе.

«Это произошло из-за повышения акцизного налога на топливо в Латвии, что привлекло в Эстонию больше компаний и водителей на заправки. Поскольку доля топлива в общем объеме розничной торговли составляет более 20%, это значительно увеличит общий объем продаж».

«Сезонно сбалансированная ситуация, и продажи топлива в марте снизились на 7,3% по сравнению с февралем, несмотря на то, что некоторые люди и компании запасались топливом в больших количествах из-за роста цен», — сказал Ускула.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать