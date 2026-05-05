Продажи топлива в Эстонии в январе выросли на 19,3%, что обусловлено повышением акцизного налога в Латвии, подчеркивает Ленно Ускула. ​​В результате больше латвийских компаний и жителей Латвии стали ездить в Эстонию за топливом.

Поскольку на топливо приходится более 20% от общего объема розничной торговли в Эстонии, это привело к увеличению общего объема розничной торговли, отметил экономист.

Согласно эстонскому изданию err.ee и данным Статистического управления Эстонии, оборот эстонских розничных компаний в марте составил 975 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем 2025 года продажи выросли на семь процентов, причем наибольший рост наблюдался у компаний, занимающихся розничной продажей автомобильного топлива.

Йоханна Линда Пихлака, аналитик Статистического управления Эстонии, заявила, что, несмотря на резкий рост цен на топливо, объем продаж компаний, занимающихся розничной продажей автомобильного топлива, увеличился на 15 процентов по сравнению с мартом прошлого года.

«Одним из факторов была неуверенность потребителей, которые, опасаясь дальнейшего роста цен, начали закупать топливо в качестве резерва», — сказала Пихлака.

Главный экономист Luminor Ленно Ускула, в свою очередь, заявил, что общий рост розничной выручки, который значителен по сравнению с предыдущим годом, также обусловлен значительным увеличением продаж топлива на 19,3% в январе.

«Это произошло из-за повышения акцизного налога на топливо в Латвии, что привлекло в Эстонию больше компаний и водителей на заправки. Поскольку доля топлива в общем объеме розничной торговли составляет более 20%, это значительно увеличит общий объем продаж».

«Сезонно сбалансированная ситуация, и продажи топлива в марте снизились на 7,3% по сравнению с февралем, несмотря на то, что некоторые люди и компании запасались топливом в больших количествах из-за роста цен», — сказал Ускула.