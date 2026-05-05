Погода начинает меняться: прогноз на вторник

В течение дня облачность будет увеличиваться, но значительных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, который местами сменится на северный вдоль побережья Рижского залива.

Температура воздуха поднимется до +17–22 градусов, на западном побережье Курземе и части побережья Видземе — до +11–14 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечный день без осадков. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменится северным. Температура воздуха достигнет +19 градусов, у моря будет холоднее.

В большей части Европы низкое атмосферное давление; в Латвии оно составляет 1007-1009 гектопаскалей на уровне моря.

Как сообщалось ранее, уже завтра, в среду, в Латвии ожидается резкое похолодание. По разным прогнозам температура воздуха опустится до 16 или даже до 13 градусов.