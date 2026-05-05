Посетители специально открыли вольеры! Побег зверей из мини-зоопарка под Огре (2)

В воскресенье в Тинужи (Огрский край) из местного мини-зоопарка из-за злонамеренных действий посетителей сбежали несколько животных, в том числе два валлаби и пони, свидетельствует информация, опубликованная в соцсетях.

После масштабных поисков всех сбежавших животных удалось найти.

В течение воскресенья в соцсетях быстро распространился призыв о помощи от представителей мини-зоопарка «Tīnūži», которые сообщили, что посетители самовольно и намеренно открыли двери вольеров, в результате чего несколько животных оказались на свободе.

В зоопарке подчеркнули, что произошедшее не было случайностью, а действия виновных зафиксированы камерами видеонаблюдения. Записи будут переданы в Государственную полицию для привлечения нарушителей к ответственности.

Благодаря помощи жителей, активному распространению информации и объявлениям, уже к вечеру воскресенья владельцы сообщили, что оба валлаби успешно пойманы и возвращены в вольеры.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилась тревожная информация от очевидца о сбитом животном на дороге между Огресгалом и Ригой, которое внешне напоминало кенгуру. Это вызвало серьёзные опасения за судьбу сбежавших животных.

Происшествие вызвало широкий резонанс и возмущение среди местных жителей, которые резко осудили безответственные действия посетителей, поставившие под угрозу безопасность и жизнь экзотических животных.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

