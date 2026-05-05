После масштабных поисков всех сбежавших животных удалось найти.

В течение воскресенья в соцсетях быстро распространился призыв о помощи от представителей мини-зоопарка «Tīnūži», которые сообщили, что посетители самовольно и намеренно открыли двери вольеров, в результате чего несколько животных оказались на свободе.

В зоопарке подчеркнули, что произошедшее не было случайностью, а действия виновных зафиксированы камерами видеонаблюдения. Записи будут переданы в Государственную полицию для привлечения нарушителей к ответственности.

Благодаря помощи жителей, активному распространению информации и объявлениям, уже к вечеру воскресенья владельцы сообщили, что оба валлаби успешно пойманы и возвращены в вольеры.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилась тревожная информация от очевидца о сбитом животном на дороге между Огресгалом и Ригой, которое внешне напоминало кенгуру. Это вызвало серьёзные опасения за судьбу сбежавших животных.

Происшествие вызвало широкий резонанс и возмущение среди местных жителей, которые резко осудили безответственные действия посетителей, поставившие под угрозу безопасность и жизнь экзотических животных.