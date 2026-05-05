Сократить каникулы на месяц и отменить «домашку»? Эксперты призывают подумать (2)

Редакция PRESS 5 мая, 2026 08:00

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

На платформе общественных инициатив ManaBalss подано предложение изменить учебную нагрузку в школах — сократить объем домашних заданий и уменьшить продолжительность летних каникул.

Автор инициативы Лига Хомка считает, что нынешняя система перегружает учеников: большой объем домашних заданий вызывает стресс, эмоциональное перенапряжение и негативно влияет на детей и их семьи. Дополнительно отмечается проблема тяжелых школьных рюкзаков из-за большого количества учебных материалов. В то же время летние каникулы в Латвии — одни из самых длинных в Европе (12–13 недель), что, по мнению автора, приводит к потере части знаний и увеличивает долю непродуктивного времени. В качестве решения предлагается сократить или полностью отказаться от домашних заданий, а каникулы уменьшить до 6–8 недель.

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что такие изменения затрагивают всю систему образования и требуют комплексного подхода. Сокращение каникул повлияло бы не только на учеников, но и на педагогов, родителей, организацию учебного года, экзамены, а также потребовало бы дополнительных ресурсов для обеспечения питания, транспорта и занятости детей летом. Кроме того, в обществе нет единого мнения по этому вопросу.

В министерстве также отмечают, что сами домашние задания не являются проблемой — важны их качество и объем. Продуманные задания помогают закреплять материал, развивать самостоятельность и навыки самообучения, тогда как чрезмерные или плохо организованные — вызывают усталость и формируют негативное отношение к учебе. В Латвии нормативы не устанавливают обязательный объем домашних заданий — это решают школы и учителя.

Исследования показывают, что длительные летние каникулы могут приводить к частичной потере учебного прогресса — до 30–40% по математике и около 10–20% по чтению. При этом речь идет не о потере знаний, а о снижении ранее достигнутого уровня. Также отмечается, что латвийские школьники тратят на домашние задания в среднем около двух часов в день — это один из самых высоких показателей среди примерно 80 стран. Оптимальным считается умеренный объем — около 30–60 минут в день, тогда как чрезмерная нагрузка не гарантирует лучших результатов.

Чтобы инициатива была рассмотрена в Сейме, необходимо собрать не менее 10 000 подписей. Пока за две недели ее поддержали около 70 человек.

Комментарии (2)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

