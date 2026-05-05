Автор инициативы Лига Хомка считает, что нынешняя система перегружает учеников: большой объем домашних заданий вызывает стресс, эмоциональное перенапряжение и негативно влияет на детей и их семьи. Дополнительно отмечается проблема тяжелых школьных рюкзаков из-за большого количества учебных материалов. В то же время летние каникулы в Латвии — одни из самых длинных в Европе (12–13 недель), что, по мнению автора, приводит к потере части знаний и увеличивает долю непродуктивного времени. В качестве решения предлагается сократить или полностью отказаться от домашних заданий, а каникулы уменьшить до 6–8 недель.

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что такие изменения затрагивают всю систему образования и требуют комплексного подхода. Сокращение каникул повлияло бы не только на учеников, но и на педагогов, родителей, организацию учебного года, экзамены, а также потребовало бы дополнительных ресурсов для обеспечения питания, транспорта и занятости детей летом. Кроме того, в обществе нет единого мнения по этому вопросу.

В министерстве также отмечают, что сами домашние задания не являются проблемой — важны их качество и объем. Продуманные задания помогают закреплять материал, развивать самостоятельность и навыки самообучения, тогда как чрезмерные или плохо организованные — вызывают усталость и формируют негативное отношение к учебе. В Латвии нормативы не устанавливают обязательный объем домашних заданий — это решают школы и учителя.

Исследования показывают, что длительные летние каникулы могут приводить к частичной потере учебного прогресса — до 30–40% по математике и около 10–20% по чтению. При этом речь идет не о потере знаний, а о снижении ранее достигнутого уровня. Также отмечается, что латвийские школьники тратят на домашние задания в среднем около двух часов в день — это один из самых высоких показателей среди примерно 80 стран. Оптимальным считается умеренный объем — около 30–60 минут в день, тогда как чрезмерная нагрузка не гарантирует лучших результатов.

Чтобы инициатива была рассмотрена в Сейме, необходимо собрать не менее 10 000 подписей. Пока за две недели ее поддержали около 70 человек.