США насильно дают паспорта детям российских дипломатов: МИД РФ

Министерство иностранных дел России обвинило американские власти в принудительном оформлении гражданства США детям российских дипломатов, никогда не подававших соответствующих заявлений. Соответствующие претензии изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!", опубликованной в газете "Ведомости" в понедельник, 4 мая.

Захарова описала конкретный инцидент: работающему в США дипломату позвонил сотрудник Государственного департамента и сообщил, что его несовершеннолетний сын является гражданином США. На возражение о том, что никакого заявления на гражданство не подавалось, собеседник ответил, что паспорт был оформлен автоматически - по факту рождения и "помимо его воли". Основанием послужило закрепленное в конституции США "право почвы".

Подобные инциденты Захарова расценила как акт давления на российский персонал, способный лишь ухудшить "и без того хворающие российско-американские отношения". По ее словам, действия сотрудников Госдепа свидетельствуют о том, что они "занимаются интригами" за спиной президента Трампа и демонстрируют противоречивый подход к миграционной политике: одним США отказывают в документах даже при наличии соответствующего желания у заявителей, а другим гражданство "впихивают насильно".

Захарова заявила, что Россия не признает навязывания американского гражданства своим гражданам и будет в каждом конкретном случае требовать от американской стороны подтверждения того, что ребенок не находится под юрисдикцией США.