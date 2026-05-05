«Делают матрицы судьбы!» От безысходности пойдем в продавцы надежды?

Редакция PRESS 5 мая, 2026 08:15

Сегодня всё больше людей говорят о том, что их доходов не хватает даже на базовые расходы, не говоря уже о комфортной жизни. Цены растут, появляются новые финансовые тревоги — например, уже сейчас советуют откладывать деньги на следующий отопительный сезон. В результате многие задумываются о смене работы, поиске подработки или даже полном переходе в другую сферу.

На этом фоне всё чаще звучит вопрос: почему одни зарабатывают тяжёлым трудом, а другие — словно более лёгкими способами? Эти настроения ярко отразил популярный пост в соцсетях, написанный с иронией:

«Часто думаю — зачем я вообще работаю? Почему я не таро-специалист или какао-шаман? Почему я не беру деньги с наивных людей за всякую “помощь”? Может, на самом деле лох — это я, потому что мне приходится работать, пока другие делают матрицы судьбы и проводят духовные церемонии с тибетскими чашами?»

Публикация быстро разошлась и вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи поддержали шутливый тон, отмечая, что сегодня «продажа надежды» может приносить неплохой доход. Один из комментаторов написал: «Да-да, подумай об этом! В Латвии не хватает диджеев ecstatic dance, мужчин-астрологов и нумерологов», намекая на спрос в этой нише.

Другие участники дискуссии смотрят на ситуацию более прагматично: «Есть спрос — есть предложение. Вопрос только в том, сможешь ли ты найти клиентов». Не обошлось и без юмора: «Можно ещё продавать воду из своей ванны», — пошутил один пользователь, на что автор поста ответил: «Есть интерес?»

В то же время звучат и критические оценки. Некоторые называют представителей этой сферы «Продавцы мечты», подразумевая, что результат их услуг не гарантирован, а ответственность ложится на клиента. Другие, впрочем, отмечают, что всё не так просто: «Не то чтобы там крутились огромные деньги. Они тоже вкладываются в курсы и обучение».

В обсуждении прозвучала и более глубокая мысль: «Может, у тебя просто есть совесть», — заметил один из комментаторов, намекая, что не каждый готов зарабатывать подобным образом.

Сам автор поста, несмотря на иронию, признаёт: идея «создания матриц судьбы» уже не выглядит такой уж сложной.

Смотреть в Threads

 

 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

