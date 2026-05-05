«Делают матрицы судьбы!» От безысходности пойдем в продавцы надежды?

На этом фоне всё чаще звучит вопрос: почему одни зарабатывают тяжёлым трудом, а другие — словно более лёгкими способами? Эти настроения ярко отразил популярный пост в соцсетях, написанный с иронией:

«Часто думаю — зачем я вообще работаю? Почему я не таро-специалист или какао-шаман? Почему я не беру деньги с наивных людей за всякую “помощь”? Может, на самом деле лох — это я, потому что мне приходится работать, пока другие делают матрицы судьбы и проводят духовные церемонии с тибетскими чашами?»

Публикация быстро разошлась и вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи поддержали шутливый тон, отмечая, что сегодня «продажа надежды» может приносить неплохой доход. Один из комментаторов написал: «Да-да, подумай об этом! В Латвии не хватает диджеев ecstatic dance, мужчин-астрологов и нумерологов», намекая на спрос в этой нише.

Другие участники дискуссии смотрят на ситуацию более прагматично: «Есть спрос — есть предложение. Вопрос только в том, сможешь ли ты найти клиентов». Не обошлось и без юмора: «Можно ещё продавать воду из своей ванны», — пошутил один пользователь, на что автор поста ответил: «Есть интерес?»

В то же время звучат и критические оценки. Некоторые называют представителей этой сферы «Продавцы мечты», подразумевая, что результат их услуг не гарантирован, а ответственность ложится на клиента. Другие, впрочем, отмечают, что всё не так просто: «Не то чтобы там крутились огромные деньги. Они тоже вкладываются в курсы и обучение».

В обсуждении прозвучала и более глубокая мысль: «Может, у тебя просто есть совесть», — заметил один из комментаторов, намекая, что не каждый готов зарабатывать подобным образом.

Сам автор поста, несмотря на иронию, признаёт: идея «создания матриц судьбы» уже не выглядит такой уж сложной.