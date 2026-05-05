Минкультуры Италии: на Венецианскую биеннале не приглашали Россию

Согласно документу, биеннале также не нарушала санкции, наложенные Европой на Москву, решив оставить российский павильон закрытым для публики.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В 2026-м она впервые вновь открыла свой павильон на выставке, получив одобрение Фонда биеннале.

Российский павильон откроется 6 мая в 17:00, но только доступ в него будет возможен только по приглашениям. С 9-го числа, в день официального открытия Международной художественной выставки, павильон будет закрыт.

Решение о возобновлении работы павильона вызвало конфликт между министром культуры Италии Алессандро Джули, Брюсселем и международным жюри биеннале.

В конце апреля Джули объявил, что не будет участвовать в открытии мероприятия из-за наличия на выставке российского павильона, а Евросоюз заявил о намерении отозвать финансирование биеннале в размере двух миллионов евро.

Государства-члены ЕС, институты и организации должны действовать в соответствии с европейскими санкциями и избегать предоставления места лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины", — заявили в марте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по культуре Гленн Микаллеф.

Организаторы биеннале придерживаются в этом вопросе осторожной линии.

В "бюджете на 2025 год часть полученного аванса, относящаяся к 2026-2027 годам, была предусмотрительно включена в качестве резерва риска, часть на 2026-2027 годы в настоящее время предусмотрена в бюджете Фонда на 2026 год", и "Совет пока отложил все решения".

Что касается режима санкций, наложенных на Москву после вторжения в Украину, то биеннале утверждает, что проверила "соответствие представленных проектов правилам".

Биеннале также уточнила, что "вернисаж, который пройдет с 5 по 8 мая, является частным мероприятием, только по приглашениям и не открыт для публики".

Россия, в связи с европейскими санкциями, "не смогла получить разрешения на открытие павильона для публики". Фактически он останется закрытым на все время проведения мероприятия, и посетители смогут наблюдать "Дерево устремлено в небо" — спектакль, записанный в предыдущие дни, — снаружи.