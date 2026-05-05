Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Минкультуры Италии: на Венецианскую биеннале не приглашали Россию

Euronews 5 мая, 2026 08:12

Мир 0 комментариев

Scapix/© FKPK / Alamy

Венецианская биеннале "официально" не приглашала Российскую Федерацию на мероприятие, говорится в семистраничном докладе инспекторов Министерства культуры.

Согласно документу, биеннале также не нарушала санкции, наложенные Европой на Москву, решив оставить российский павильон закрытым для публики.

Россия не участвовала в Венецианской биеннале после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В 2026-м она впервые вновь открыла свой павильон на выставке, получив одобрение Фонда биеннале.

Российский павильон откроется 6 мая в 17:00, но только доступ в него будет возможен только по приглашениям. С 9-го числа, в день официального открытия Международной художественной выставки, павильон будет закрыт.

Решение о возобновлении работы павильона вызвало конфликт между министром культуры Италии Алессандро Джули, Брюсселем и международным жюри биеннале.

 В конце апреля Джули объявил, что не будет участвовать в открытии мероприятия из-за наличия на выставке российского павильона, а Евросоюз заявил о намерении отозвать финансирование биеннале в размере двух миллионов евро.

Государства-члены ЕС, институты и организации должны действовать в соответствии с европейскими санкциями и избегать предоставления места лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины", — заявили в марте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен и еврокомиссар по культуре Гленн Микаллеф.

Организаторы биеннале придерживаются в этом вопросе осторожной линии.

В "бюджете на 2025 год часть полученного аванса, относящаяся к 2026-2027 годам, была предусмотрительно включена в качестве резерва риска, часть на 2026-2027 годы в настоящее время предусмотрена в бюджете Фонда на 2026 год", и "Совет пока отложил все решения".

Что касается режима санкций, наложенных на Москву после вторжения в Украину, то биеннале утверждает, что проверила "соответствие представленных проектов правилам".

Биеннале также уточнила, что "вернисаж, который пройдет с 5 по 8 мая, является частным мероприятием, только по приглашениям и не открыт для публики".

Россия, в связи с европейскими санкциями, "не смогла получить разрешения на открытие павильона для публики". Фактически он останется закрытым на все время проведения мероприятия, и посетители смогут наблюдать "Дерево устремлено в небо" — спектакль, записанный в предыдущие дни, — снаружи.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать