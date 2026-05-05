Историческое здание сносят, построят очередной «шедевр»: жители Лиепаи возмущены (ВИДЕО)

Это здание было одним из немногих в этом районе города, которое пережило обстрелы Второй мировой войны.

Ирена Барминова: «Очередная забегаловка, будто рядом их и так мало!»

Вилма Фергуте: «Под этим зданием было бомбоубежище. Всё только сносят, лучше бы сделали мастерские или дали возможности частным предпринимателям!»

Агрис Витолс: «И появится очередной ненужный “шедевр”.»

Инга Гайле: «Неужели это было необходимо… Большое, красивое здание…»

Судя по данным строительной информационной системы, на этом месте появится первый ресторан «McDonald’s» в Лиепае, отмечает портал "liepajniekiem.lv".