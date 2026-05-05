Альтернативный план обороны: начались военные учения „Твердыня Пяркунаса» в Литве

© LETA 5 мая, 2026 09:00

Мир 0 комментариев

В понедельник в Литве начались одни из главных военных учений „Твердыня Пяркунаса 2026“, направленные на совершенствование планирования оперативного уровня, процедур управления войсками и укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО.

Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, в ходе учений будет обновлен альтернативный план обороны, а Объединенный штаб Вооруженных сил совместно с другими элементами управления отработает процедуры планирования операций на основе реального плана обороны государства.

Особое внимание в ходе учений будет уделено военному моделированию оперативного уровня – так называемой военной игре.

Двухнедельные маневры тесно связаны с учениями НАТО „Твердое сдерживание 26“ и способствуют общему укреплению коллективной обороны Альянса.

По данным военных, результаты учений будут использованы осенью на маневрах „Гром Пяркунаса“, где будет проверяться готовность Вооруженных сил Литвы и отдельных служб к выполнению задач, установленных в плане вооруженной обороны государства.

В понедельник также начались полевые тактические учения пехоты „Железный волк 2026“. В них особое внимание уделяется координации действий между военными подразделениями и ведомствами, а также тестируются средства борьбы с беспилотниками, разработанные литовской оборонной промышленностью.

В этих двухнедельных учениях на полигоне Гайжюнай, а также в окрестностях Каунасского, Кайшядорского, Электренского и Йонавского районов примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, с 3 по 5 мая в городе Панявежис и его районе проходят оценочные полевые тактические учения Гусарского батальона Короля Миндаугаса Пехотной бригады Gelezinis vilkas („Железный волк“) под названием „Удар короля“.

В них принимают участие около тысячи военнослужащих и более 300 представителей государственных и муниципальных учреждений. В этом году к учениям также привлечена Панявежская региональная военная комендатура.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

