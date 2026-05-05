Альтернативный план обороны: начались военные учения „Твердыня Пяркунаса» в Литве

Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, в ходе учений будет обновлен альтернативный план обороны, а Объединенный штаб Вооруженных сил совместно с другими элементами управления отработает процедуры планирования операций на основе реального плана обороны государства.

Особое внимание в ходе учений будет уделено военному моделированию оперативного уровня – так называемой военной игре.

Двухнедельные маневры тесно связаны с учениями НАТО „Твердое сдерживание 26“ и способствуют общему укреплению коллективной обороны Альянса.

По данным военных, результаты учений будут использованы осенью на маневрах „Гром Пяркунаса“, где будет проверяться готовность Вооруженных сил Литвы и отдельных служб к выполнению задач, установленных в плане вооруженной обороны государства.

В понедельник также начались полевые тактические учения пехоты „Железный волк 2026“. В них особое внимание уделяется координации действий между военными подразделениями и ведомствами, а также тестируются средства борьбы с беспилотниками, разработанные литовской оборонной промышленностью.

В этих двухнедельных учениях на полигоне Гайжюнай, а также в окрестностях Каунасского, Кайшядорского, Электренского и Йонавского районов примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, с 3 по 5 мая в городе Панявежис и его районе проходят оценочные полевые тактические учения Гусарского батальона Короля Миндаугаса Пехотной бригады Gelezinis vilkas („Железный волк“) под названием „Удар короля“.

В них принимают участие около тысячи военнослужащих и более 300 представителей государственных и муниципальных учреждений. В этом году к учениям также привлечена Панявежская региональная военная комендатура.