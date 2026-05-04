Шойгу готовил заговор против Путина: FT со ссылкой на разведисточники

Бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считается «потенциальным фактором дестабилизации», сообщают СМИ. Арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова 5 марта подорвал «неформальные гарантии безопасности элите», говорится в отчете.

Кроме того, отмечается рост напряженности между спецслужбами, которые обвиняют друг друга в неудачах при защите от атак украинских спецслужб, говорится в документе.

В связи с этим усилена охрана Путина, отмечается в докладе. Федеральная служба охраны (ФСО) усилила проверки в администрации президента, ограничила передвижения Путина и обеспечивает его работу из безопасных бункеров. Путин больше не ездит в резиденции в Московской области и в Валдае. Он также перестал посещать объекты военной инфраструктуры. В этом году ни один депутат Государственной Думы не получил приглашение на празднование 9 мая на Красной площади.

Кроме того, сотрудники, имеющие доступ к Путину, находятся под строгой контролем — им запрещено пользоваться обычными телефонами и общественным транспортом, а в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

Наконец, именно ФСО, а не Федеральная служба безопасности, стоит за масштабными отключениями интернета в Москве. Как ранее сообщил журналистам один из источников в Федеральной службе безопасности, его подразделению стало гораздо сложнее получать разрешение на прослушивание телефонных разговоров в рамках неполитических уголовных дел, поскольку «все оборудование переориентировано на прослушивание правительства и других ведомств».