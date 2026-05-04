Шойгу готовил заговор против Путина: FT со ссылкой на разведисточники

В Кремле растет беспокойство по поводу возможного заговора представителей российской политической элиты и попытки убить Владимира Путина, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщают журналисты базирующегося в Риге СМИ русских эмигрантов «Важние истории», телеканала CNN и издания «Financial Times», которые получили доступ к отчету спецслужб одной из стран Европейского союза (ЕС).

Бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считается «потенциальным фактором дестабилизации», сообщают СМИ. Арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова 5 марта подорвал «неформальные гарантии безопасности элите», говорится в отчете.

Кроме того, отмечается рост напряженности между спецслужбами, которые обвиняют друг друга в неудачах при защите от атак украинских спецслужб, говорится в документе.

В связи с этим усилена охрана Путина, отмечается в докладе. Федеральная служба охраны (ФСО) усилила проверки в администрации президента, ограничила передвижения Путина и обеспечивает его работу из безопасных бункеров. Путин больше не ездит в резиденции в Московской области и в Валдае. Он также перестал посещать объекты военной инфраструктуры. В этом году ни один депутат Государственной Думы не получил приглашение на празднование 9 мая на Красной площади.

Кроме того, сотрудники, имеющие доступ к Путину, находятся под строгой контролем — им запрещено пользоваться обычными телефонами и общественным транспортом, а в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

Наконец, именно ФСО, а не Федеральная служба безопасности, стоит за масштабными отключениями интернета в Москве. Как ранее сообщил журналистам один из источников в Федеральной службе безопасности, его подразделению стало гораздо сложнее получать разрешение на прослушивание телефонных разговоров в рамках неполитических уголовных дел, поскольку «все оборудование переориентировано на прослушивание правительства и других ведомств».

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

