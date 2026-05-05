Новое дерево на месте срубленного: Юрмала не поддержала идею «Сажать, а не рубить!»

© LETA 5 мая, 2026 08:35

Юрмальская дума на прошлой неделе не поддержала инициативу о высадке новых деревьев в городе вместо каждого срубленного.

На апрельском заседании депутаты рассматривали инициативу «Сажать, а не рубить! За каждое срубленное дерево в Юрмале — посадить новое», авторы которой призывали самоуправление за каждое вырубленное дерево в городских лесах высаживать одно новое на территории Юрмалы, а также запретить использование тяжелой техники в лесах города, за исключением чрезвычайных случаев. Кроме того, предлагалось обеспечить публичный и прозрачный доступ к информации о вырубке, ее объемах и восстановлении лесов.

В самоуправлении пояснили, что большая часть принадлежащих городу лесов относится к европейскому биотопу «лесистые прибрежные дюны», где доминирует сосна. Поэтому восстановление леса должно проводиться преимущественно с использованием сосны, за исключением более влажных участков, где допустима посадка березы или черной ольхи.

«Сосна как вид крайне светолюбива — в тени она чаще болеет, чахнет и нередко погибает. Также не рекомендуется восстанавливать сосну под кронами взрослых деревьев. Поэтому в местах, где плотность насаждений соответствует нормативам, дополнительная посадка деревьев была бы неэффективной», — отмечают в самоуправлении.

В то же время там, где после вырубки требуется восстановление леса по нормативам, это уже предусмотрено договором с SIA «Forest Mentor Group». В настоящее время определены три территории, где планируется высадить от 2500 до 3500 сертифицированных саженцев.

Что касается запрета на использование техники, в самоуправлении подчеркнули, что современное лесное хозяйство невозможно без специализированной техники, поэтому полностью запретить ее нельзя.

В пояснении к решению также указано, что принадлежащие самоуправлению леса долгое время не управлялись планомерно, а часть данных лесной инвентаризации устарела и не соответствует реальной ситуации. В связи с этим в первую очередь необходимо провести актуальную инвентаризацию лесов, после чего можно разрабатывать планы управления с учетом мнений экологических организаций и экспертов.

С учетом этих аргументов дума инициативу не поддержала.

Оппозиционный депутат Ульдис Кронблумс (P) заявил на заседании, что самоуправлению следовало признать ошибки в управлении лесами после сильной бури в конце июля 2024 года, которая, по его словам, привела к неконтролируемой заготовке древесины.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Юрмале в ряде лесных территорий проводились санитарные и выборочные рубки, что вызвало недовольство местных жителей.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

