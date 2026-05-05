Рыбка дорогая, но с душком: покупая продукты, не забывайте посмотреть срок годности

«Вести» 5 мая, 2026

Новости Латвии

Наступает тёплый сезон, многие запасаются продуктами и выезжают на природу – кто на дачу, кто в гостевой дом к друзьям и так далее. Ну и дома можно отдыхать, а значит, есть и пить вволю. Жизненный опыт подсказывает нам, что покупать продукты (в данном случае мы говорим именно о еде) надо не спеша. Складывать в корзинку не только то, что вы планировали купить, и того производителя, продукцию которого вы предпочитаете, а не забывать посмотреть срок годности продукта.

Это важно. Ведь, несмотря на то что современная еда напичкана всякими добавками, продлевающими ее жизнь, отравление просроченным продуктом может быть очень болезненным, неприятным, а порой и с последствиями для организма...

Пошёл я раз в магазин...

Читатели делятся своим негативным опытом доверия. Когда покупают еду, не глядя на срок годности.

«Регулярно покупаю творог – это наш традиционный завтрак. Обычно ищу срок годности – на сметане, твороге, кефире, а тут не посмотрела. Принесла домой, а на пачках творога - сегодняшняя дата, то есть завтра уже есть не стоит, - поделилась опытом Рита, мать двоих детей. – Не понесешь же обратно. И деньги пропали, и на завтрак пришлось что-то другое придумывать...»

«Никогда не смотрю срок годности – там одни консерванты, не отравимся, - высказал свое мнение юрмальчанин Дмитрий. - Хотя родители рассказывают, что раньше молочные продукты были годны только в этот день и максимум – в следующий. Утром в молочный магазин привозили молоко, кефир, сметану – все прямо с конвейера. Получается, что люди каждый день ходили в магазин за молоком?»

«Очень люблю малосольную лососину, - рассказала рижанка Илона. – Живу одна, поэтому покупаю упаковку 100 граммов. Около 3 евро - и удовольствие на два дня. На срок годности не смотрю. А тут открыла – запах неприятный. А дата-то недельной давности. И денег жалко, а еще больше – испорченного удовольствия...»

«Есть у нас около дома небольшой магазин, куда ходят жители, чтобы купить быстрее и не стоять в очереди в супермаркете, - делится опытом пенсионерка. – Последнее время, когда ограничили время продажи алкоголя, у них стало меньше покупателей, и мы стали замечать, что то и дело нам подсовывают продукты «на пределе», а то и вчерашнего дня. Так я купила просроченные сырки, хлеб, еще что-то. А один мужчина скандалил, что они продают старое пиво. Показывал всем бутылку пива с полки, на которой стоит январский срок годности, а дело было уже в марте. Вообще теперь боюсь там что-то покупать...»

PVD предупреждает

Опасность купить что-то не то, а тем более просроченное, намного возрастает в праздничные и предпраздничные дни, когда люди покупают много, торопятся, находятся в оживленном, приподнятом настроении.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) предупреждает, что следует обращать внимание не только на сроки годности продовольственных товаров.

Важно и то, в каких условиях хранились продукты, не повреждена ли их упаковка. Бывает, например, что на пачке творога конечная дата реализации только через три дня, а творог - уже скисший. Значит, до того, как попасть на витрину, продукты находились вне холодильника.

И дома хранить продукты нужно в условиях, которые указаны на упаковке товара. Если при температуре +5...+8, то обязательно надо положить их в холодильник.

Еще одно важное правило, на которое указывает PVD, - покупать те продукты и ровно столько, сколько планируется использовать до истечения срока годности. А то как жалко бывает выбрасывать накупленные впрок продукты, у которых срок годности незаметно истек.

«Сейчас можно купить почти все что хочешь и в любое время. Но со времен дефицита сохранилась привычка набирать продукты впрок, - рассказала о своей привычке пенсионерка Светлана А. – Например, покупаю сразу три банки зеленого горошка. Ведь когда-то он был дефицитом. Потом забываю, а когда выбираю с дальней полки, уже срок годности прошел...»

Также Продовольственно-ветеринарная служба предупреждает жителей об опасности покупать продукты неизвестного происхождения у не зарегистрированных в системе PVD производителей и распространителей.

Такие товары могут быть некачественными или просто опасными для здоровья, так как, возможно, изготавливались и распространялись в антисанитарных условиях или без соблюдения нужных технологий.

Также предприятия, которые занимаются торговлей продовольственными товарами онлайн (производители они или распространители), должны быть зарегистрированы в регистре PVD. На это надо обращать внимание и в том случае, когда вы покупаете продукты по объявлению, например в социальной сети Facebook.

Или, например, в столице в спальные районы приезжают фургончики с фермерской продукцией. Многие рады купить помидоры с грядки, свежую свинину и молоко на разлив. Хорошо, если приезжают одни и те же люди и у вас есть координаты хозяйства. А вот покупать еду с неизвестных рук не рекомендуется.

...Залежавшиеся продукты пытались подсунуть клиентам во все времена. Об этом писали и классики. В культовом романе Михаила БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита» Воланд иронизирует над оправданием испорченной рыбы буфетчиком театра варьете Соковым: «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» Или знаменитая фраза из рассказа Антона Павловича ЧЕХОВА «Дама с собачкой»: «Осетрина-то с душком!»

(!) Информацию о том, зарегистрирован конкретный производитель или распространитель в регистре, можно найти на домашней страничке PVD: pvd.gov.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

