Женщина рассказала, что ждала приема несколько часов — через шесть часов пациентке сделали рентген, но она так и не дождалась визита врача и пошла забирать ребенка из детского сада. Позже женщина получила счет из больницы.

Как оказалось, Иева должна заплатить больнице около 80 евро за услугу, которую, по её утверждению, она никогда не получала. Она считает, что деньги можно брать за услугу только в том случае, если она действительно была оказана, то есть, если пациентка посетила врача.

Главный врач указывает, что всех пациентов осматривает врач, который оценивает состояние их здоровья и определяет, какие обследования необходимы. Врач подчеркивает, что пациенты поступают в травматологический центр не в порядке очереди, пациенты с более серьезными травмами всегда попадают к врачу быстрее! В один из дней января в травматологическом центре находилось не менее 100 человек, а это очень много. Более того, нескольким из них потребовалась госпитализация.

Главный врач отмечает, что каждому пациенту выставляется счет с описанием порядка и условий оплаты. В данном случае процесс лечения уже начался, когда женщина поступила в больницу и была осмотрена врачом, поэтому оплата должна быть произведена немедленно.