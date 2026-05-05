Рижанка шокирована счетом за посещение травматологии: «Без Табу»

Ребенок жительницы Риги Иевы случайно сел на палец матери и травмировал его. Через две недели , предположив, что палец может быть сломан, Иева решила показаться врачу и обратилась в Рижский травматологический центр, сообщает «Без Табу».

Женщина рассказала, что ждала приема несколько часов — через шесть часов пациентке сделали рентген, но она так и не дождалась визита врача и пошла забирать ребенка из детского сада. Позже женщина получила счет из больницы.

Как оказалось, Иева должна заплатить больнице около 80 евро за услугу, которую, по её утверждению, она никогда не получала. Она считает, что деньги можно брать за услугу только в том случае, если она действительно была оказана, то есть, если пациентка посетила врача.

Главный врач указывает, что всех пациентов осматривает врач, который оценивает состояние их здоровья и определяет, какие обследования необходимы. Врач подчеркивает, что пациенты поступают в травматологический центр не в порядке очереди, пациенты с более серьезными травмами всегда попадают к врачу быстрее! В один из дней января в травматологическом центре находилось не менее 100 человек, а это очень много. Более того, нескольким из них потребовалась госпитализация.

Главный врач отмечает, что каждому пациенту выставляется счет с описанием порядка и условий оплаты. В данном случае процесс лечения уже начался, когда женщина поступила в больницу и была осмотрена врачом, поэтому оплата должна быть произведена немедленно.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

