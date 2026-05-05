Круиз мечты превратился в плавучий карантин: три смерти и паника на борту

Редакция PRESS 5 мая, 2026 09:12

Всюду жизнь

Это должен был быть круиз из тех, после которых люди выкладывают фотографии льдов, океана и закатов, а потом ещё год рассказывают знакомым: «Вот это было путешествие!»

Но для пассажиров экспедиционного судна MV Hondius всё обернулось совсем иначе. Вместо красивого финала — изоляция, тревога, врачи, срочная эвакуация больных и сообщения о трёх умерших.

Судно вышло из Аргентины и шло по маршруту, связанному с Антарктикой и островами Южной Атлантики. На борту находились почти 150 человек из разных стран. Среди пассажиров — британцы, американцы, испанцы и туристы из других государств. Сейчас корабль находится у берегов Кабо-Верде, а вокруг него разворачивается история, больше похожая на сюжет фильма-катастрофы.

По данным СМИ и оператора круиза, сначала заболел 70-летний мужчина из Нидерландов. У него появились температура, головная боль, боль в животе и диарея. Мужчина умер. Позже была эвакуирована его 69-летняя жена, которая также скончалась в больнице. Ещё один погибший — гражданин Германии.

Самое тревожное слово в этой истории — хантавирус.

Это редкий вирус, который обычно связывают не с морскими лайнерами и роскошными каютами, а с грызунами. Человек может заразиться при контакте с частицами их выделений, например через пыль. В тяжёлых случаях болезнь поражает лёгкие и может развиваться очень быстро. Всемирная организация здравоохранения при этом подчёркивает: риск для широкой публики считается низким, а передача от человека к человеку для большинства вариантов хантавируса нехарактерна.

Но пассажирам на борту от этого не легче.

Американский тревел-блогер Джейк Росмарин, который оказался на судне, записал эмоциональное видео. Он сказал, что люди на корабле — не просто заголовки в новостях, а пассажиры с семьями и близкими, которые ждут их дома. По его словам, хуже всего — неопределённость.

И это, пожалуй, самая страшная часть любой такой истории. Когда ты не дома, не на суше, не рядом со своей больницей и врачом. Когда за окном не курортный порт, а океан. И когда никто не может сразу сказать, кто уже в безопасности, кто болен, а кто просто ждёт следующей проверки.

По последним сообщениям, подтверждены как минимум два случая хантавируса: у британского пациента, который находится в тяжёлом состоянии в Йоханнесбурге, и у умершей гражданки Нидерландов. Остальные случаи пока расследуются, поэтому официально речь идёт о подозреваемой вспышке, а не о полностью установленной причине всех смертей.

Тем временем медики готовят эвакуацию новых заболевших. Среди них, по данным прессы, есть члены экипажа с серьёзными респираторными симптомами. Врачи и власти разных стран пытаются решить, как безопасно снять людей с судна и куда направить корабль дальше. Рассматривались варианты с Канарскими островами, если высадка в Кабо-Верде окажется невозможной.

Обычный круизный кошмар обычно выглядит так: потерянный багаж, испорченный ужин, шторм или сосед по каюте, который слишком громко хлопает дверью.

Здесь всё иначе.

Люди покупали путешествие к краю света, а оказались в истории, где край света вдруг стал слишком буквальным.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

