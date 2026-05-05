Круиз мечты превратился в плавучий карантин: три смерти и паника на борту

Но для пассажиров экспедиционного судна MV Hondius всё обернулось совсем иначе. Вместо красивого финала — изоляция, тревога, врачи, срочная эвакуация больных и сообщения о трёх умерших.

Судно вышло из Аргентины и шло по маршруту, связанному с Антарктикой и островами Южной Атлантики. На борту находились почти 150 человек из разных стран. Среди пассажиров — британцы, американцы, испанцы и туристы из других государств. Сейчас корабль находится у берегов Кабо-Верде, а вокруг него разворачивается история, больше похожая на сюжет фильма-катастрофы.

По данным СМИ и оператора круиза, сначала заболел 70-летний мужчина из Нидерландов. У него появились температура, головная боль, боль в животе и диарея. Мужчина умер. Позже была эвакуирована его 69-летняя жена, которая также скончалась в больнице. Ещё один погибший — гражданин Германии.

Самое тревожное слово в этой истории — хантавирус.

Это редкий вирус, который обычно связывают не с морскими лайнерами и роскошными каютами, а с грызунами. Человек может заразиться при контакте с частицами их выделений, например через пыль. В тяжёлых случаях болезнь поражает лёгкие и может развиваться очень быстро. Всемирная организация здравоохранения при этом подчёркивает: риск для широкой публики считается низким, а передача от человека к человеку для большинства вариантов хантавируса нехарактерна.

Но пассажирам на борту от этого не легче.

Американский тревел-блогер Джейк Росмарин, который оказался на судне, записал эмоциональное видео. Он сказал, что люди на корабле — не просто заголовки в новостях, а пассажиры с семьями и близкими, которые ждут их дома. По его словам, хуже всего — неопределённость.

И это, пожалуй, самая страшная часть любой такой истории. Когда ты не дома, не на суше, не рядом со своей больницей и врачом. Когда за окном не курортный порт, а океан. И когда никто не может сразу сказать, кто уже в безопасности, кто болен, а кто просто ждёт следующей проверки.

По последним сообщениям, подтверждены как минимум два случая хантавируса: у британского пациента, который находится в тяжёлом состоянии в Йоханнесбурге, и у умершей гражданки Нидерландов. Остальные случаи пока расследуются, поэтому официально речь идёт о подозреваемой вспышке, а не о полностью установленной причине всех смертей.

Тем временем медики готовят эвакуацию новых заболевших. Среди них, по данным прессы, есть члены экипажа с серьёзными респираторными симптомами. Врачи и власти разных стран пытаются решить, как безопасно снять людей с судна и куда направить корабль дальше. Рассматривались варианты с Канарскими островами, если высадка в Кабо-Верде окажется невозможной.

Обычный круизный кошмар обычно выглядит так: потерянный багаж, испорченный ужин, шторм или сосед по каюте, который слишком громко хлопает дверью.

Здесь всё иначе.

Люди покупали путешествие к краю света, а оказались в истории, где край света вдруг стал слишком буквальным.