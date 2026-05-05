Товары «сжимаются», а цена не меняется: как у нас законно обманывают покупателей

© LETA 5 мая, 2026 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели как в Латвии, так и во всем мире все чаще сталкиваются со шринкфляцией (уменьшением объема или веса товара при той же цене), которую производители используют, чтобы уменьшить психологический эффект от роста цен, создавая обманчивую иллюзию того, что товар стоит столько же, сколько и раньше.

Возможно, не все были настолько внимательны, чтобы заметить, что плитки шоколада с привычных 100 г уменьшились до 90 г, пачки сливочного масла - с 200 г до 180 г, в пакете кефира зачастую уже не литр, а всего 900 мл, а рулоны туалетной бумаги стали тоньше. При этом цена многих из упомянутых продуктов не изменилась или даже выросла.

Это лишь пара примеров скрытой инфляции, или шринкфляции, однако ее масштабы гораздо шире.

В свое время в Европейском союзе существовали довольно строгие правила относительно стандартных размеров упаковки для многих товаров, но в 2009 году вступила в силу директива Европейской комиссии, которая отменила стандартные размеры для большой части фасованных продуктов, позволив производителям свободнее выбирать объем и вес упаковки.

Таким образом был дан зеленый свет процессу шринкфляции (shrinkflation). "Производители начали "играть" с размерами упаковок, и тенденция к уменьшению веса или объема продуктов получила широкое распространение.

Открываем, например, большую упаковку сухих завтраков, а внутри находится вторая упаковка с хлопьями - на 20% меньше. Или большую коробку конфет, в которую вложена коробка поменьше с десятью конфетами", - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Уменьшение упаковки - не новая тенденция для Латвии, она наблюдалась и ранее. Производителям это позволяет экономить и снизить издержки, а также не повышать цену продукта для потребителей, что особенно важно в условиях растущих цен на энергоресурсы. Также это позволяет предприятию в условиях жесткой конкуренции сохранять свои позиции на рынке и спрос на производимую продукцию. Однако конкуренты часто тоже следуют такой политике и уменьшают упаковку своих продуктов, что может вызвать массовое "сжатие" товаров", - говорит профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Сандра Екабсоне, отмечая, что покупатели не всегда замечают уменьшение объема товаров.

(Latvijas Avīze Latvijas Bizness)

Комментарии (0)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

