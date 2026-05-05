Товары «сжимаются», а цена не меняется: как у нас законно обманывают покупателей

Возможно, не все были настолько внимательны, чтобы заметить, что плитки шоколада с привычных 100 г уменьшились до 90 г, пачки сливочного масла - с 200 г до 180 г, в пакете кефира зачастую уже не литр, а всего 900 мл, а рулоны туалетной бумаги стали тоньше. При этом цена многих из упомянутых продуктов не изменилась или даже выросла.

Это лишь пара примеров скрытой инфляции, или шринкфляции, однако ее масштабы гораздо шире.

В свое время в Европейском союзе существовали довольно строгие правила относительно стандартных размеров упаковки для многих товаров, но в 2009 году вступила в силу директива Европейской комиссии, которая отменила стандартные размеры для большой части фасованных продуктов, позволив производителям свободнее выбирать объем и вес упаковки.

Таким образом был дан зеленый свет процессу шринкфляции (shrinkflation). "Производители начали "играть" с размерами упаковок, и тенденция к уменьшению веса или объема продуктов получила широкое распространение.

Открываем, например, большую упаковку сухих завтраков, а внутри находится вторая упаковка с хлопьями - на 20% меньше. Или большую коробку конфет, в которую вложена коробка поменьше с десятью конфетами", - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Уменьшение упаковки - не новая тенденция для Латвии, она наблюдалась и ранее. Производителям это позволяет экономить и снизить издержки, а также не повышать цену продукта для потребителей, что особенно важно в условиях растущих цен на энергоресурсы. Также это позволяет предприятию в условиях жесткой конкуренции сохранять свои позиции на рынке и спрос на производимую продукцию. Однако конкуренты часто тоже следуют такой политике и уменьшают упаковку своих продуктов, что может вызвать массовое "сжатие" товаров", - говорит профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Сандра Екабсоне, отмечая, что покупатели не всегда замечают уменьшение объема товаров.

