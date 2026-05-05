Латвийская полиция установила личность одной из жертв по делу Эпштейна

Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией.

По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила десять лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сказал начальник полиции.

Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. "В то же время мы не сидим сложа руки, а продолжаем работать", - сказал Рукс.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.