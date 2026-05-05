Латвийская полиция установила личность одной из жертв по делу Эпштейна

© LETA 5 мая, 2026 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, Государственная полиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Армандс Рукс.

Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией.

По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила десять лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сказал начальник полиции.

Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. "В то же время мы не сидим сложа руки, а продолжаем работать", - сказал Рукс.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

