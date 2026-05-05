Москва и Петербург остались без мобильного Интернета: нельзя открыть приложения, совершить оплату

Как сообщают жители российской столицы, из-за отсутствия мобильного Интернета они не могут открыть некоторые приложения, а также совершить оплату. Не работают даже ресурсы из белого списка… «Тем временем, таксисты ловят заказы во „Вкусно и точка“ из-за того, что там есть бесплатный вай-фай. „В центре делать нечего. Я МКАД пересек, сразу появился и интернет, и заказы. Правда подачи по 20 минут из центра в область. Сделайте сегодня выходной себе“», — передает Msk1.ru.

Представители «Сбербанка» дали рекомендации своим клиентам на случай проблем со связью. «Возможны затруднения при входе в „Сбербанк онлайн“, а коды подтверждения могут приходить с задержкой. Если такое происходит, знайте: смс-коды, направленные вам, сохраняются в истории уведомлений в приложении. Как только связь вернется, вы их увидите в разделе „История операций“», — гласит сообщение.

Стоит отметить, что в эти дни с ограничениями в работе мобильного Интернета (с 5 по 9 мая) столкнутся многие регионы страны, но, как мы видим, больше всего страдают жители Москвы и Петербурга. Ранее президент России Владимир Путин высказывался по этому поводу, подчеркивая, что данные меры введены ради обеспечения безопасности граждан.