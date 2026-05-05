Один из крупнейших городов мира уходит под землю на глазах — зафиксировано спутниками

Речь о Мехико, где живут более 22 миллионов человек. По данным спутников NASA, город опускается почти на 25 сантиметров в год. Это делает его одним из самых быстро «тонущих» мегаполисов на планете.

Причём процесс идёт не где-то на окраинах — проседают ключевые районы, включая центр и аэропорт. В отдельных местах земля уходит вниз примерно на 2 сантиметра в месяц.

Учёные следили за этим с помощью спутника NISAR satellite, который фиксирует изменения поверхности каждые 12 дней. Фактически — почти в реальном времени.

И картина получилась тревожной.

Город стоит на бывшем озере. Когда-то здесь были каналы, а не улицы. Сейчас же воду из подземных слоёв активно выкачивают — и почва просто «сдувается», теряя опору.

Результат — дома трескаются, дороги идут волнами, инфраструктура деформируется. Метро, водопровод, канализация — всё постепенно выходит из строя.

Некоторые районы за последние десятилетия уже опустились на десятки метров. В отдельных точках — более чем на 30 метров. Исторические здания накренились — например, знаменитый кафедральный собор, строительство которого началось ещё в XVI веке.

В одном из районов города несколько лет назад автомобиль провалился прямо в трещину в земле.

Но это ещё не всё.

Тот же процесс, который «тянет» город вниз, может оставить его без воды. Подземные запасы почти исчерпаны — и это создаёт новую угрозу для миллионов жителей.

Учёные сейчас пытаются понять масштаб проблемы вплоть до отдельных зданий.

Потому что дальше вопрос уже не в том, остановится ли это.