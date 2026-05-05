На Кундзиньсале планируется построить завод. Какой же?

На Кундзиньсале планируется построить завод по производству стали и электронного метанола (э-метанола), свидетельствует информация на сайте Агентства энергетики и окружающей среды.

Государственная служба окружающей среды начала процедуру оценки воздействия на окружающую среду запланированного на территории Рижского свободного порта завода. Планируется, что он будет находиться по адресам ул. Уриекстес, 40, ул. Уриекстес, 48, к-1 и ул. Уриекстес, 50.

Сталь и изделия из нее на заводе планируется производить из металлолома с использованием технологии электродуговой печи, а также внедрить интегрированное производство метанола и э-метанола с использованием улавливаемого в процессе производства стали углекислого газа.

Планируемый объем производства составит до 250 000 тонн стали и до 60 000 тонн метанола в год. В процессе оценки воздействия на окружающую среду будут уточнены конкретные технологические решения, в том числе по получению водорода и энергоснабжению.

Место деятельности завода находится на территории промышленной и транспортной инфраструктуры, в непосредственной близости от портовых и логистических объектов, в том числе объекта повышенной опасности. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии примерно от 10 до 200 метров.

В свою очередь ближайшие территории "Natura 2000" находятся на расстоянии примерно 3-4 километра, а на месте предполагаемой деятельности завода обнаружен биотоп европейского значения - пойменные леса, а также места обитания охраняемых видов птиц.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

