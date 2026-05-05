На Кундзиньсале планируется построить завод. Какой же?

Государственная служба окружающей среды начала процедуру оценки воздействия на окружающую среду запланированного на территории Рижского свободного порта завода. Планируется, что он будет находиться по адресам ул. Уриекстес, 40, ул. Уриекстес, 48, к-1 и ул. Уриекстес, 50.

Сталь и изделия из нее на заводе планируется производить из металлолома с использованием технологии электродуговой печи, а также внедрить интегрированное производство метанола и э-метанола с использованием улавливаемого в процессе производства стали углекислого газа.

Планируемый объем производства составит до 250 000 тонн стали и до 60 000 тонн метанола в год. В процессе оценки воздействия на окружающую среду будут уточнены конкретные технологические решения, в том числе по получению водорода и энергоснабжению.

Место деятельности завода находится на территории промышленной и транспортной инфраструктуры, в непосредственной близости от портовых и логистических объектов, в том числе объекта повышенной опасности. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии примерно от 10 до 200 метров.

В свою очередь ближайшие территории "Natura 2000" находятся на расстоянии примерно 3-4 километра, а на месте предполагаемой деятельности завода обнаружен биотоп европейского значения - пойменные леса, а также места обитания охраняемых видов птиц.