Трое погибли, десятки заболели: на нидерландском круизном лайнере вспыхнула инфекция

Речь, скорее всего, идёт о хантавирусе. По словам профессора медицины Пола Хантера, этот вирус может распространятся по воздуху. Обычно заражение происходит так: при уборке мест, где находились крысы, высохшие остатки попадают в воздух и вдыхаются. Однако на данный момент нет информации о том, что именно таким образом произошло заражение на корабле.

Судно с примерно 150 людьми на борту отправилось в недельный круиз из Аргентины в Антарктиду и к нескольким изолированным островам Южной Атлантики; сейчас оно находится у берегов Кабо-Верде.

Первой жертвой стал 70-летний гражданин Нидерландов, который жаловался на жар, головную боль, боли в животе и диарею. Позже скончались также его жена и гражданин Германии, еще несколько человек тяжело заболели.

Не подтверждено, что во всех случаях виновен хантавирус, однако распространение опасной инфекционной болезни в изолированной среде на борту судна представляет угрозу для всех людей. Поэтому подключилась Всемирная организация здравоохранения, которая сотрудничает с местными властями и оператором судна для проведения оценки риска для общественного здоровья и координации эвакуации двух заболевших с борта.