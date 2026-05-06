Янулевичс убежден, что Европа приближается к кризису, подобного которому не было уже давно – может возникнуть нехватка не только денег, но и собственных ресурсов.

«В последние годы энергетические проблемы Европы объяснялись ценами, исходя из предположения, что даже при больших колебаниях предложение рано или поздно скорректируется. Однако еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорит о том, что мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас просто больше не будет сырья», — прокомментировал президент ЛПК.

Он напомнил о кризисе 1973-1979 годов, когда в мире ощущалась нехватка нефти. Это оказало огромное влияние на весь мир, именно с тех пор американцы начали производить малолитражки. 1979 год ассоциируется с иранской революцией, которая вызвала перебои в поставках нефти.

Поэтому сегодняшний кризис в Ормузском проливе кажется Янулевичу похожим на те времена. «Формируются сбои в цепочках поставок, которые одновременно затрагивают энергетику, логистику и промышленность. Эти сектора зависят от одних и тех же потоков и одновременно теряют гибкость», — пояснил президент ЛПК.