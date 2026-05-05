В Риге отметят День матери: программа мероприятий

10 мая в 12:30 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" прозвучит концерт для мам, бабушек, прабабушек, крестных и тетушек "Букет мелодий для мамы" с актерами Эрикой Эглией-Гравеле и Гинтом Гравелисом.

В саду культурного центра "Малая гильдия" с 12:00 до 14:30 пройдут творческие мастерские "Милые мастерские", посвященные Дню матери. На них можно будет изготовить подарки для мам и бабушек - сладости, брелоки, закладки и другие милые вещицы.

В 15:00 в "Малой гильдии" прозвучит концерт "Песня матери", в котором примут участие смешанный хор Skaņupe, поющие актеры Театра Дайлес Гинт Гравелис, Агате Гринхофа и Ральф Пузанс. Они исполнят программу латышской киномузыки.

День матери можно будет провести и в музее "Рижский центр югендстиля", где в 10:30 и 12:00 запланированы тематическая экскурсия и созданная специально ко Дню матери игра "Помоги найти мою маму!". В 10:30 на нее приглашают детей дошкольного возраста, а в 12:00 - детей младшего школьного возраста.

В 14:00 и 16:00 в "Рижском центре югендстиля" можно будет послушать камерный концерт "Сердце матери". В нем примут участие аккордеонист Каспарс Гулбис, концертмейстер Юрис Жвиковс, студентки Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Лорета Матисоне, Аманда Карнате, Агнесе Балтмане и Паула Пупола. Для участия действителен входной билет в музей.

В культурном центре "Иманта" вечером Дня матери в 18:00 также прозвучит посвященный мамам концерт "Весной", на котором выступит Айя Витолиня с сопровождающей группой - Романом Вендиньшем, Янисом Берзиньшем и Иварсом Калниньшем.

В течение всего дня, с 12:00 до 20:00, в квартале VEF пройдет семейный фолк-фестиваль Taka.

Посетители смогут побывать на концертах фольклорных коллективов, мастер-классах по танцам и пению с Зане Шмите и Ансисом Бетиньшем, принять участие в джем-сессии DJ KAN и фолк-музыкантов. Будут работать мастерские для всей семьи, конкурсы, игры, ярмарка ремесленников и домашних производителей.

В программе предусмотрены детский фольклорный концерт "Посвящение маме", взрослый фольклорный концерт "Звучит весна" и молодежный фольклорный концерт "Наш голос, наше время". В течение всего дня можно будет посетить стенд средневекового оружия и доспехов "Шкаф масок", также пройдут разговоры о ценностях на фестивале "Домница".

В фестивале примут участие 12 фольклорных коллективов из разных регионов Латвии, в том числе семейная фольклорная студия Garataka, фольклорные коллективы Knipati, Kokle, Kamolītis, Krāce, Ceidari, Ķocis, Oglīte и фольклорно-танцевальный коллектив Zeidi.

С 18:00 пройдут танцы с постфольклорной группой Tā kā pērn.