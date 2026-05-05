Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В Риге отметят День матери: программа мероприятий

Редакция PRESS 5 мая, 2026 14:26

История и культура 0 комментариев

Bērna apsveikums Mātes dienā.

В воскресенье, 10 мая, в Риге с мероприятий, посвященных Дню матери, начнется программа Месяца семьи, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

10 мая в 12:30 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" прозвучит концерт для мам, бабушек, прабабушек, крестных и тетушек "Букет мелодий для мамы" с актерами Эрикой Эглией-Гравеле и Гинтом Гравелисом.

В саду культурного центра "Малая гильдия" с 12:00 до 14:30 пройдут творческие мастерские "Милые мастерские", посвященные Дню матери. На них можно будет изготовить подарки для мам и бабушек - сладости, брелоки, закладки и другие милые вещицы.

В 15:00 в "Малой гильдии" прозвучит концерт "Песня матери", в котором примут участие смешанный хор Skaņupe, поющие актеры Театра Дайлес Гинт Гравелис, Агате Гринхофа и Ральф Пузанс. Они исполнят программу латышской киномузыки.

День матери можно будет провести и в музее "Рижский центр югендстиля", где в 10:30 и 12:00 запланированы тематическая экскурсия и созданная специально ко Дню матери игра "Помоги найти мою маму!". В 10:30 на нее приглашают детей дошкольного возраста, а в 12:00 - детей младшего школьного возраста.

В 14:00 и 16:00 в "Рижском центре югендстиля" можно будет послушать камерный концерт "Сердце матери". В нем примут участие аккордеонист Каспарс Гулбис, концертмейстер Юрис Жвиковс, студентки Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Лорета Матисоне, Аманда Карнате, Агнесе Балтмане и Паула Пупола. Для участия действителен входной билет в музей.

В культурном центре "Иманта" вечером Дня матери в 18:00 также прозвучит посвященный мамам концерт "Весной", на котором выступит Айя Витолиня с сопровождающей группой - Романом Вендиньшем, Янисом Берзиньшем и Иварсом Калниньшем.

В течение всего дня, с 12:00 до 20:00, в квартале VEF пройдет семейный фолк-фестиваль Taka.
Посетители смогут побывать на концертах фольклорных коллективов, мастер-классах по танцам и пению с Зане Шмите и Ансисом Бетиньшем, принять участие в джем-сессии DJ KAN и фолк-музыкантов. Будут работать мастерские для всей семьи, конкурсы, игры, ярмарка ремесленников и домашних производителей.

В программе предусмотрены детский фольклорный концерт "Посвящение маме", взрослый фольклорный концерт "Звучит весна" и молодежный фольклорный концерт "Наш голос, наше время". В течение всего дня можно будет посетить стенд средневекового оружия и доспехов "Шкаф масок", также пройдут разговоры о ценностях на фестивале "Домница".

В фестивале примут участие 12 фольклорных коллективов из разных регионов Латвии, в том числе семейная фольклорная студия Garataka, фольклорные коллективы Knipati, Kokle, Kamolītis, Krāce, Ceidari, Ķocis, Oglīte и фольклорно-танцевальный коллектив Zeidi.

С 18:00 пройдут танцы с постфольклорной группой Tā kā pērn.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать