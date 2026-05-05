Проверьте свою Лабубу: 80% игрушек оказались опасными

Для тестирования было взято 10 игрушек в стиле Лабубу как в обычных магазинах, так и в интернет-магазинах. Результаты вызывают тревогу: 80% изделий не соответствовали требованиям и представляли собой опасность. Все проверенные игрушки также оказались подделками.

Игрушки проверялись как на предмет отделения мелких деталей, так и на содержание фталатов.

У семи протестированных игрушек отделялись мелкие детали, подвесные кольца и декоративные аксессуары (очки, сапоги, ожерелье), которые представляют серьезную опасность удушья для маленьких детей. В пластиковом материале трех протестированных игрушек были обнаружены фталаты – вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье детей, в том числе на гормональную систему. Самое высокое выявленное содержание фталатов составило 12,2%, что превышает допустимый предел в 122 раза. В случае с двумя игрушками присутствовали обе опасности – как содержание фталатов, так и наличие мелких деталей.

TTJA отмечает, что в ходе надзора неоднократно выявлялись случаи, когда предназначенные для детей или привлекательные для них товары продаются, например, в качестве брелоков, чтобы избежать требований, действующих для игрушек. Часто к таким товарам добавлено подвесное кольцо или они маркируются как товары для взрослых с целью создать впечатление, что это не игрушка. Однако такой подход не меняет сути товара. Если товар предназначен для игры или явно ориентирован на детей, он рассматривается как игрушка, и к нему применяются все соответствующие требования безопасности. Игрушки в стиле Лабубу также не квалифицируются как брелоки лишь из-за наличия подвесного кольца, а по своей сути относятся к игрушкам.

TTJA начал производство в отношении всех предпринимателей, продававших не соответствующие требованиям игрушки. В результате товары были удалены из продажи и отозваны у потребителей.

Кроме того, TTJA информировал о находках опасных игрушек в стиле Лабубу и другие страны Европейского союза через систему быстрого оповещения Safety Gate. Целью системы является обмен информацией между государствами-членами и комиссией о потребительских товарах, серьезно угрожающих здоровью и безопасности потребителей. Дополнительно информацию об опасных товарах, попавших на рынок Эстонии, можно найти в регистре опасных товаров, опубликованном на домашней странице TTJA.

Рекомендации для потребителей:

Покупайте игрушки только в надежных магазинах;

Убедитесь, что на товаре и/или упаковке имеется маркировка CE;

Держите игрушки сомнительного происхождения в недоступном для маленьких детей месте;

Не позволяйте ребенку брать игрушку в рот;

В случае если игрушка находится в списке отозванных товаров, верните ее продавцу.