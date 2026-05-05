Европейцы уже бегут от погоды: первые «климатические переселенцы» в ужасе от обычного дождя

В Европе появился новый тип переселенцев. Люди покидают свои дома не потому, что хотят начать новую жизнь, а потому что старая стала слишком опасной.

После сильнейших наводнений, пожаров и засух целые семьи переезжают в другие деревни, города или даже страны. И самое страшное для них теперь не сам переезд. А обычный дождь за окном.

В греческой Фессалии жители до сих пор вспоминают шторм Daniel 2023 года как ночь, после которой жизнь разделилась на «до» и «после». Вода поднималась так быстро, что люди часами ждали спасателей на крышах машин и домов.

Один мужчина вспоминает, как его сын спросил: «Папа, что теперь? Мы потеряли всё». Семья стояла на крыше грузовика девять часов, пока вокруг поднималась вода.

Вернуться домой они уже не смогли. Дом был не просто повреждён. Он стал местом, где каждый дождь превращается в угрозу.

В другой греческой деревне, Влохос, вода в домах поднялась до двух метров. Мебель, документы, вещи, память семьи — всё оказалось в грязи. Сначала жители помогали друг другу, но потом начался спор: переносить деревню на более безопасное место или остаться там, где жили поколения.

И этот спор расколол людей.

Одни говорят: деревня стоит в неправильном месте, слишком низко, и дальше будет только хуже. Другие отвечают: «Куда нам идти? Это наш дом».

Похожая история — во Франции. В городе Блендек мужчина потерял не только дом, но и последние фотографии своей матери. Их унесло потоком грязной воды. На первом этаже было 1,4 метра воды, а продать дом в зоне риска почти невозможно.

Он говорит, что его семья больше года училась снова чувствовать себя в безопасности. Но как только начинается дождь, тревога возвращается.

В Германии одни регионы боятся пожаров, другие — наводнений. После катастрофы в долине Ар в 2021 году часть людей жила во временных контейнерах больше двух лет.

По оценкам Internal Displacement Monitoring Centre, с 2008 по 2023 год в ЕС из-за стихийных бедствий были вынуждены покинуть дома около 413 тысяч человек. Только в 2023 году — более 200 тысяч.

И это уже не теория про далёкое будущее.

Юг Европы всё чаще сталкивается с жарой, засухой и пожарами. Центральная и Западная Европа — с ливнями и наводнениями. В одних местах становится слишком сухо, в других слишком мокро.

Учёные предупреждают: если тенденция сохранится, к середине века миллионам европейцев придётся искать более безопасное место для жизни.

И, возможно, главный признак новой эпохи уже не в цифрах. А в том, что для некоторых людей обычный дождь стал звучать как сирена.





