«Специальный круиз» из Риги: паромы возвращаются, но есть условие

Все три отправления-прибытия обозначены, как "специальный круиз" по особой цене, которая зависит от количества пассажиров на борту.

Не секрет, что многие латвийцы очень хотели бы, чтобы паромная линия Tallink вернулась в Ригу. Исходя из объявленных рейсов, судовладельцы, как мы видим, не рассматривают прежнее стокгольмское направление. Это вполне объясняется и озвученными цифрами.

В частности, сообщается, что в апреле этого года судоходная компания Tallink Grupp перевезла 416 859 пассажиров, что практически соответствует уровню того же периода прошлого года (рост на 0,1%). В то же время количество перевезенных единиц груза выросло на 5,3% до 23 045, а число пассажирских транспортных средств сократилось на 6% до 56 188.

В разрезе маршрутов число пассажиров по сравнению с прошлым годом выросло только на линии Эстония-Финляндия, где оно достигло 271 549 человек, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

На линиях Финляндия-Швеция было перевезено 102 658 человек, что на 1% меньше, а на линии Эстония-Швеция – 42 652 пассажира, что означает падение на 4,7%...

На маршруте Эстония-Швеция пассажиров обслуживали круизное судно Baltic Queen и, до конца месяца, Superfast IX, а между Финляндией и Швецией курсировали Silja Serenade, Silja Symphony и Baltic Princess, приводит данные Tallink Grupp.