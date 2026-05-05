«Специальный круиз» из Риги: паромы возвращаются, но есть условие

© LETA 5 мая, 2026 16:49

Бизнес 0 комментариев

Судоходная компания Tallink Grupp объявила о трех круизах, которые этим летом свяжут Ригу и Хельсинки. На данный момент, на сайте компании выставлено время трех летних круизов Хельсинки - Рига - Хельсинки.

Все три отправления-прибытия обозначены, как "специальный круиз" по особой цене, которая зависит от количества пассажиров на борту.

Не секрет, что многие латвийцы очень хотели бы, чтобы паромная линия Tallink вернулась в Ригу. Исходя из объявленных рейсов, судовладельцы, как мы видим, не рассматривают прежнее стокгольмское направление. Это вполне объясняется и озвученными цифрами.

В частности, сообщается, что в апреле этого года судоходная компания Tallink Grupp перевезла 416 859 пассажиров, что практически соответствует уровню того же периода прошлого года (рост на 0,1%). В то же время количество перевезенных единиц груза выросло на 5,3% до 23 045, а число пассажирских транспортных средств сократилось на 6% до 56 188.

В разрезе маршрутов число пассажиров по сравнению с прошлым годом выросло только на линии Эстония-Финляндия, где оно достигло 271 549 человек, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

На линиях Финляндия-Швеция было перевезено 102 658 человек, что на 1% меньше, а на линии Эстония-Швеция – 42 652 пассажира, что означает падение на 4,7%...

На маршруте Эстония-Швеция пассажиров обслуживали круизное судно Baltic Queen и, до конца месяца, Superfast IX, а между Финляндией и Швецией курсировали Silja Serenade, Silja Symphony и Baltic Princess, приводит данные Tallink Grupp.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

