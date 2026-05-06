«Расходы на эти велодорожки астрономические!» Ратниекс вдруг спохватился

По его мнению, пока объект ещё «держится на ногах» и пригоден к эксплуатации, в бюджете ежегодно должны предусматриваться конкретные расходы на его содержание. В противном случае выходит так, что, стремясь сделать город красивым, мы создаём множество привлекательных объектов, но средств на их содержание не хватает…

И тогда деревья засыхают, появляются другие проблемы, а главная беда в том, что никто даже не задумывается о необходимости ухода — их нужно обслуживать, ухаживать за ними, мыть, устранять повреждения. Бывают и случаи вандализма — прохожие вырывают цветы с клумб или из вазонов. Всё это нужно поддерживать, поливать, а это требует денег, напомнил Ратниекс.

«Самое интересное в том, - Ратниекс затруднился вспомнить точно, каковы были приблизительные затраты на одну велодорожку, вокруг которой было множество споров, - что расходы на её содержание — со всеми велостойками, цветами, деревьями, кустами и всем остальным, что там будет, — астрономические. И чтобы всё это поддерживать, нужны люди, им нужно платить зарплаты, требуются ресурсы и так далее. То есть это тот самый выбор — всё новое, красивое и только что открытое нужно будет содержать», — сказал Э. Ратниекс.