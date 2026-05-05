Ценный кадр: бывший директор airBaltic руководит другой авиакомпанией

К исполнению обязанностей в euroAtlantic Airways он приступит 18 мая.

В заявлении авиакомпании отмечается, что операционный опыт и лидерские качества Цалитиса помогут компании продолжить рост и укрепить позиции на рынке аренды самолётов с полным обслуживанием (ACMI) и чартерных перевозок.

Этот переход происходит в период стабильного роста компании, расширения партнёрств, сохраняющегося спроса и планов по увеличению флота в ближайшие месяцы.

euroAtlantic Airways — международная коммерческая авиакомпания, выполняющая как регулярные, так и нерегулярные рейсы. Она зарегистрирована в Португалии и обслуживает маршруты через Северную Атлантику (США и Канада), Карибский регион, Центральную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Тихоокеанский регион, Австралию и Океанию.

Компания предоставляет чартерные рейсы, аренду самолётов с экипажем (ACMI) и «ad hoc» перелёты из любой точки, где есть аэропорт, в различные направления в Европе и по всему миру.

В настоящее время флот euroAtlantic Airways насчитывает шесть самолётов, включая три Boeing 767-300ER, два Boeing 777-200ER и один Airbus A330-200.

Авиакомпания была основана в 1993 году под названием Air Madeira, а в 2000 году получила бренд euroAtlantic Airways. После 2010 года компания расширила деятельность в Европе, Америке, Африке и на Ближнем Востоке, сосредоточившись на ACMI-услугах и специальных рейсах.

В 2024 году в компании прошла реструктуризация, включая обновление руководства и усиление стратегии, с акцентом на расширение флота и укрепление международных позиций. В прошлом году авиакомпания впервые включила в свой флот самолёт Airbus, что стало символическим шагом после многих лет эксплуатации исключительно самолётов Boeing.

Как ранее сообщало LETA, Цалитис покинул должности директора по операционной деятельности и члена правления airBaltic 30 апреля. С 1 мая обязанности директора по операционной деятельности и ответственного руководителя компании исполняет старший вице-президент по лётным операциям Робертс Стратингс, работающий в airBaltic с января 2025 года и обладающий международным авиационным опытом.