Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
Ценный кадр: бывший директор airBaltic руководит другой авиакомпанией

© LETA 5 мая, 2026 18:08

Бывший директор по операционной деятельности и член правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Паулс Цалитис назначен на должность исполнительного директора португальской авиакомпании euroAtlantic Airways, следует из сообщения компании в LinkedIn.

К исполнению обязанностей в euroAtlantic Airways он приступит 18 мая.

В заявлении авиакомпании отмечается, что операционный опыт и лидерские качества Цалитиса помогут компании продолжить рост и укрепить позиции на рынке аренды самолётов с полным обслуживанием (ACMI) и чартерных перевозок.

Этот переход происходит в период стабильного роста компании, расширения партнёрств, сохраняющегося спроса и планов по увеличению флота в ближайшие месяцы.

euroAtlantic Airways — международная коммерческая авиакомпания, выполняющая как регулярные, так и нерегулярные рейсы. Она зарегистрирована в Португалии и обслуживает маршруты через Северную Атлантику (США и Канада), Карибский регион, Центральную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Тихоокеанский регион, Австралию и Океанию.

Компания предоставляет чартерные рейсы, аренду самолётов с экипажем (ACMI) и «ad hoc» перелёты из любой точки, где есть аэропорт, в различные направления в Европе и по всему миру.

В настоящее время флот euroAtlantic Airways насчитывает шесть самолётов, включая три Boeing 767-300ER, два Boeing 777-200ER и один Airbus A330-200.

Авиакомпания была основана в 1993 году под названием Air Madeira, а в 2000 году получила бренд euroAtlantic Airways. После 2010 года компания расширила деятельность в Европе, Америке, Африке и на Ближнем Востоке, сосредоточившись на ACMI-услугах и специальных рейсах.

В 2024 году в компании прошла реструктуризация, включая обновление руководства и усиление стратегии, с акцентом на расширение флота и укрепление международных позиций. В прошлом году авиакомпания впервые включила в свой флот самолёт Airbus, что стало символическим шагом после многих лет эксплуатации исключительно самолётов Boeing.

Как ранее сообщало LETA, Цалитис покинул должности директора по операционной деятельности и члена правления airBaltic 30 апреля. С 1 мая обязанности директора по операционной деятельности и ответственного руководителя компании исполняет старший вице-президент по лётным операциям Робертс Стратингс, работающий в airBaltic с января 2025 года и обладающий международным авиационным опытом.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

