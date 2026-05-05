США обещают «сокрушительный ответ» на иранские атаки в Ормузском проливе

Euronews 5 мая, 2026 18:30

Мир 0 комментариев

Иран призвал Вашингтон избегать эскалации в Ормузском проливе, возложив на США ответственность за блокирование коммерческой навигации по этому маршруту. Вашингтон "не ищет ссоры" из-за Ормузского пролива, перемирие с Ираном в силе, но любое нападение на коммерческие суда получит "сокрушительный ответ", заявил во вторник министр обороны США Пит Хегсет.

Предупреждение прозвучало на второй день после объявления президентом Трампом операции "Проект свободы, в рамках которой планируется освободить суда, застрявшие в Ормузском проливе.

"Мы не ищем ссоры. Но Ирану нельзя позволить блокировать доступ ни в чем не повинных стран и их товаров к международному водному пути", - пояснил Хегсет журналистам. - Если вы нападете на американских военных или торговые суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной американской огневой мощью".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн тем временем заявил, что американские войска готовы возобновить крупные боевые операции против Ирана, если получат соответствующий приказ.

"Ни один противник не должен принимать нашу нынешнюю сдержанность за отсутствие решимости", - уточнил Кейн, выступавший вместе с Хегсетом. И Кейн, и Хегсет в ходе общения с прессой преуменьшили масштабы боевых действий: генерал описывалситуацию в терминах "слабого, преследующего огнем", а глава Пентагона заявил, что "в настоящий момент прекращение огня, безусловно, сохраняется".

Американские и израильские войска начали войну 28 февраля, ран в ответ закрыл Ормузский пролив, жизненно важный международный канал экспорта нефти и газа. Американские войска отреагировали на этот шаг Тегерана блокадой иранских портов.

Президент Дональд Трамп продлил на неопределенный срок изначально двухнедельное перемирие, но конфликт и его масштабные экономические последствия остаются неурегулированными.

Предупреждение из Ирана

Тем временем влиятельный главный переговорщик Ирана предостерег США от дальнейшей эскалации в Ормузском проливе после серии атак, которые могут привести к возобновлению боев.

США ранее заявили, что их вертолеты Apache и Seahawk подбили шесть иранских катеров, угрожающих коммерческому судоходству, отразили ракетные атаки и атаки беспилотников в то время как ОАЭ сообщили о новых иранских ударах по своей территории. "Мы прекрасно знаем, что сохранение статус-кво нетерпимо для Америки, а мы еще даже не начинали", - написал Мохаммад Багер Галибаф, спикер иранского парламента, на сайте X.

Он отметил, что именно действия Вашингтона и его союзников поставили под угрозу безопасность судоходства, пообещав, что их "вредоносное присутствие будет уменьшаться" при том, что Тегеран полон решимости не сдавать контроль над Ормузом.

Иран отрицает, что какие-либо его боевые суда пострадали в результате атак США, однако обвиняет Вашингтон в убийстве пяти гражданских пассажиров на катерах.

 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

