США обещают «сокрушительный ответ» на иранские атаки в Ормузском проливе

Предупреждение прозвучало на второй день после объявления президентом Трампом операции "Проект свободы, в рамках которой планируется освободить суда, застрявшие в Ормузском проливе.

"Мы не ищем ссоры. Но Ирану нельзя позволить блокировать доступ ни в чем не повинных стран и их товаров к международному водному пути", - пояснил Хегсет журналистам. - Если вы нападете на американских военных или торговые суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной американской огневой мощью".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн тем временем заявил, что американские войска готовы возобновить крупные боевые операции против Ирана, если получат соответствующий приказ.

"Ни один противник не должен принимать нашу нынешнюю сдержанность за отсутствие решимости", - уточнил Кейн, выступавший вместе с Хегсетом. И Кейн, и Хегсет в ходе общения с прессой преуменьшили масштабы боевых действий: генерал описывалситуацию в терминах "слабого, преследующего огнем", а глава Пентагона заявил, что "в настоящий момент прекращение огня, безусловно, сохраняется".

Американские и израильские войска начали войну 28 февраля, ран в ответ закрыл Ормузский пролив, жизненно важный международный канал экспорта нефти и газа. Американские войска отреагировали на этот шаг Тегерана блокадой иранских портов.

Президент Дональд Трамп продлил на неопределенный срок изначально двухнедельное перемирие, но конфликт и его масштабные экономические последствия остаются неурегулированными.

Предупреждение из Ирана

Тем временем влиятельный главный переговорщик Ирана предостерег США от дальнейшей эскалации в Ормузском проливе после серии атак, которые могут привести к возобновлению боев.

США ранее заявили, что их вертолеты Apache и Seahawk подбили шесть иранских катеров, угрожающих коммерческому судоходству, отразили ракетные атаки и атаки беспилотников в то время как ОАЭ сообщили о новых иранских ударах по своей территории. "Мы прекрасно знаем, что сохранение статус-кво нетерпимо для Америки, а мы еще даже не начинали", - написал Мохаммад Багер Галибаф, спикер иранского парламента, на сайте X.

Он отметил, что именно действия Вашингтона и его союзников поставили под угрозу безопасность судоходства, пообещав, что их "вредоносное присутствие будет уменьшаться" при том, что Тегеран полон решимости не сдавать контроль над Ормузом.

Иран отрицает, что какие-либо его боевые суда пострадали в результате атак США, однако обвиняет Вашингтон в убийстве пяти гражданских пассажиров на катерах.