Учёные создали «невозможные» формы материи — и это может приблизить квантовые компьютеры

Звучит как фантастика, но речь о реальном исследовании в квантовой физике.

Учёные из Калифорнийского политехнического университета показали: если менять магнитное поле не просто один раз, а по тщательно заданному ритму, материал может переходить в совершенно необычные квантовые состояния.

Такие состояния не существуют в обычной, «спокойной» материи. Они появляются только тогда, когда систему буквально ведут через время — заставляют её меняться по расписанию.

Именно это делает открытие особенно интригующим.

До сих пор внимание чаще было приковано к тому, из чего сделан материал. Теперь выясняется: не менее важно, что с ним делают во времени.

Исследователи называют это управлением квантовой материей с помощью периодически меняющихся магнитных полей. За сложной формулировкой прячется простая идея: правильно подобранный ритм может открыть свойства, которых раньше не было.

Зачем это нужно?

Одна из главных проблем квантовых технологий — нестабильность. Квантовые системы очень чувствительны к шуму, помехам и мельчайшим ошибкам. Из-за этого квантовые компьютеры до сих пор остаются в основном лабораторной технологией.

Новые состояния материи могут оказаться более устойчивыми. А значит, в будущем они могут помочь создавать квантовые системы, которые меньше «ломаются» от внешних помех.

Пока это не готовый квантовый компьютер и не устройство, которое завтра появится в продаже.

Следующий шаг — экспериментальная проверка и попытка связать эти идеи с реальными квантовыми платформами.

Но сама мысль уже меняет подход: будущее квантовых технологий может зависеть не только от новых материалов, а от того, как точно ими управляют.

То есть материя может быть не просто веществом.

Она может быть сценой, на которой время включает совершенно другие правила.





