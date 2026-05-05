Учёные создали «невозможные» формы материи — и это может приблизить квантовые компьютеры

Редакция PRESS 5 мая, 2026 19:12

Наука 0 комментариев

Физики нашли способ заставить материю вести себя так, будто у неё появились свойства, которых в обычном состоянии просто не существует.

Звучит как фантастика, но речь о реальном исследовании в квантовой физике.

Учёные из Калифорнийского политехнического университета показали: если менять магнитное поле не просто один раз, а по тщательно заданному ритму, материал может переходить в совершенно необычные квантовые состояния.

Такие состояния не существуют в обычной, «спокойной» материи. Они появляются только тогда, когда систему буквально ведут через время — заставляют её меняться по расписанию.

Именно это делает открытие особенно интригующим.

До сих пор внимание чаще было приковано к тому, из чего сделан материал. Теперь выясняется: не менее важно, что с ним делают во времени.

Исследователи называют это управлением квантовой материей с помощью периодически меняющихся магнитных полей. За сложной формулировкой прячется простая идея: правильно подобранный ритм может открыть свойства, которых раньше не было.

Зачем это нужно?

Одна из главных проблем квантовых технологий — нестабильность. Квантовые системы очень чувствительны к шуму, помехам и мельчайшим ошибкам. Из-за этого квантовые компьютеры до сих пор остаются в основном лабораторной технологией.

Новые состояния материи могут оказаться более устойчивыми. А значит, в будущем они могут помочь создавать квантовые системы, которые меньше «ломаются» от внешних помех.

Пока это не готовый квантовый компьютер и не устройство, которое завтра появится в продаже.

Следующий шаг — экспериментальная проверка и попытка связать эти идеи с реальными квантовыми платформами.

Но сама мысль уже меняет подход: будущее квантовых технологий может зависеть не только от новых материалов, а от того, как точно ими управляют.

То есть материя может быть не просто веществом.

Она может быть сценой, на которой время включает совершенно другие правила.
 
 
 

Комментарии (0)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

