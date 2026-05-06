«Предлагаем 1060€ и дискриминацию по языковому признаку»: знание русского просят даже для работы в McDonald’s (5)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 08:18

Нацактивисты опять взволнованы - в рекламных буклетах, которые раздаёт сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s - обнаружили дискриминацию. Для работы у соискателей якобы просят... знание русского языка!

Об этом в Твиттере/X сообщил Давис: "В новом “McDonald’s” в Крусткални ищут сотрудников. Конечно, плевать на законы, и уже в раздаточных буклетах нужно указывать знание русского языка.  Предлагаем: 1060€ (брутто) и дискриминацию по языковому признаку. Привет @darbainspekcija и @liana_langa!".

Стоит отметить, ради справедливости, что анкета содержит вопрос, а не требование:

Однако на пост в комментариях уже отреагировала Инспекция по госязыку: “Добрый день, информация получена и передана для проведения проверки.”

В свою очередь один из комментаторов по имени Янис делится своим опытом: “Как раз в пятницу довелось наблюдать использование латышского языка в “McDonald’s” на улице Улманя гатве. Две сотрудницы обслуживали клиентов на латышском языке (что отлично).

Как только клиенты уходили, абсолютно всё общение между сотрудниками происходило на русском языке. Латышу, который не знает русского языка, было бы невозможно там работать.”

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

