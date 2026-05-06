Об этом в Твиттере/X сообщил Давис: "В новом “McDonald’s” в Крусткални ищут сотрудников. Конечно, плевать на законы, и уже в раздаточных буклетах нужно указывать знание русского языка. Предлагаем: 1060€ (брутто) и дискриминацию по языковому признаку. Привет @darbainspekcija и @liana_langa!".

Jaunajā Krustkalnu Macdonaldā meklē darbiniekus. Protams, nospļauties uz likumiem un jau izdales bukletos jānorāda krievu valodas spējas.

Piedāvājam:

1060€ (bruto) un diskrimināciju pēc valodas.

— Dāvis Viļums (@DavisVilums) May 5, 2026

Стоит отметить, ради справедливости, что анкета содержит вопрос, а не требование:

Однако на пост в комментариях уже отреагировала Инспекция по госязыку: “Добрый день, информация получена и передана для проведения проверки.”

В свою очередь один из комментаторов по имени Янис делится своим опытом: “Как раз в пятницу довелось наблюдать использование латышского языка в “McDonald’s” на улице Улманя гатве. Две сотрудницы обслуживали клиентов на латышском языке (что отлично).

Как только клиенты уходили, абсолютно всё общение между сотрудниками происходило на русском языке. Латышу, который не знает русского языка, было бы невозможно там работать.”