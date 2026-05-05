Образование, которое окупается: выпускники TSI среди самых высокооплачиваемых в Латвии

Институт транспорта и связи (TSI) укрепляет свои позиции как одно из ведущих высших учебных заведений Латвии, занимая 1-е место среди частных вузов по ряду ключевых показателей и подтверждая высокий уровень качества обучения, тесную связь с отраслью и международную ориентацию.

Согласно последним данным мониторинга выпускников латвийских высших учебных заведений по уровню доходов и занятости, TSI демонстрирует высокие и конкурентоспособные результаты по ряду значимых показателей качества.

Высокие доходы выпускников

Одним из важнейших показателей качества являются доходы выпускников. В данной категории TSI занимает 5-е место в Латвии, одновременно занимая 1-е место среди частных вузов. Это свидетельствует о том, что выпускники TSI успешно интегрируются на рынок труда и уже на ранних этапах карьеры достигают конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Международная карьера

Уровень занятости выпускников TSI достигает 68%, и на этот показатель существенно влияет международная ориентация вуза. Часть выпускников выбирает построение карьеры за рубежом или работает в гибких и нестандартных формах занятости, что отражает их высокую мобильность и конкурентоспособность на глобальном рынке труда. Однако данный фактор не всегда находит отражение в статистических данных.

Сильная научная деятельность

TSI также выделяется в научной сфере, занимая 7-е место в Латвии по количеству научных публикаций и одновременно являясь лидером среди частных вузов. Следует отметить, что более высокие позиции в рейтинге занимают крупные государственные университеты с существенным государственным финансированием, тогда как TSI, будучи частным вузом, демонстрирует особенно высокий результат в своём сегменте. Институт активно участвует в научных исследованиях, особенно в области информационных технологий, инженерных наук, транспорта и логистики, обеспечивая студентам возможность уже в процессе обучения участвовать в реальных научных и международных проектах.

Исходя из совокупных показателей, TSI уверенно занимает 8-е место в общем рейтинге вузов Латвии, при этом сохраняя 1-е место среди частных высших учебных заведений. TSI выделяется уникальными образовательными программами на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. TSI является единственным университетом в Европе, который в сотрудничестве с одним из ведущих университетов Великобритании - UWE Bristol - предлагает возможность получить британское образование в Риге и два диплома в рамках одного периода обучения.

TSI обеспечивает высокий уровень качества образования, тесное сотрудничество с индустрией и содержание учебных программ, соответствующее требованиям современного рынка труда. Достижения вуза подтверждают, что качественное высшее образование в Латвии определяется не размером учебного заведения, а его способностью готовить конкурентоспособных специалистов и развивать сильную научную среду.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

