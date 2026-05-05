Образование, которое окупается: выпускники TSI среди самых высокооплачиваемых в Латвии

5 мая, 2026

Институт транспорта и связи (TSI) укрепляет свои позиции как одно из ведущих высших учебных заведений Латвии, занимая 1-е место среди частных вузов по ряду ключевых показателей и подтверждая высокий уровень качества обучения, тесную связь с отраслью и международную ориентацию.

Согласно последним данным мониторинга выпускников латвийских высших учебных заведений по уровню доходов и занятости, TSI демонстрирует высокие и конкурентоспособные результаты по ряду значимых показателей качества.

Высокие доходы выпускников

Одним из важнейших показателей качества являются доходы выпускников. В данной категории TSI занимает 5-е место в Латвии, одновременно занимая 1-е место среди частных вузов. Это свидетельствует о том, что выпускники TSI успешно интегрируются на рынок труда и уже на ранних этапах карьеры достигают конкурентоспособного уровня оплаты труда.

Международная карьера

Уровень занятости выпускников TSI достигает 68%, и на этот показатель существенно влияет международная ориентация вуза. Часть выпускников выбирает построение карьеры за рубежом или работает в гибких и нестандартных формах занятости, что отражает их высокую мобильность и конкурентоспособность на глобальном рынке труда. Однако данный фактор не всегда находит отражение в статистических данных.

Сильная научная деятельность

TSI также выделяется в научной сфере, занимая 7-е место в Латвии по количеству научных публикаций и одновременно являясь лидером среди частных вузов. Следует отметить, что более высокие позиции в рейтинге занимают крупные государственные университеты с существенным государственным финансированием, тогда как TSI, будучи частным вузом, демонстрирует особенно высокий результат в своём сегменте. Институт активно участвует в научных исследованиях, особенно в области информационных технологий, инженерных наук, транспорта и логистики, обеспечивая студентам возможность уже в процессе обучения участвовать в реальных научных и международных проектах.

Исходя из совокупных показателей, TSI уверенно занимает 8-е место в общем рейтинге вузов Латвии, при этом сохраняя 1-е место среди частных высших учебных заведений. TSI выделяется уникальными образовательными программами на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. TSI является единственным университетом в Европе, который в сотрудничестве с одним из ведущих университетов Великобритании - UWE Bristol - предлагает возможность получить британское образование в Риге и два диплома в рамках одного периода обучения.

TSI обеспечивает высокий уровень качества образования, тесное сотрудничество с индустрией и содержание учебных программ, соответствующее требованиям современного рынка труда. Достижения вуза подтверждают, что качественное высшее образование в Латвии определяется не размером учебного заведения, а его способностью готовить конкурентоспособных специалистов и развивать сильную научную среду.