Насколько на самом деле подорожало топливо: ЦСУ предоставил данные за апрель

Редакция PRESS 5 мая, 2026 14:14

LETA

Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

В статистическом управлении отмечают, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а автогаз подорожал на 11,6%.

В свою очередь, в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%, цены на бензин выросли на 14,8%, а цена на автогаз увеличилась на 16,2%.

Данные ЦСУ свидетельствуют, что средняя розничная цена дизельного топлива в Латвии в апреле 2026 года составила 2,051 евро за литр, в марте - 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро за литр, а в январе - 1,449 евро за литр.

Таким образом, средняя розничная цена дизельного топлива в Латвии в апреле этого года достигла самого высокого на данный момент уровня. Ранее самая высокая цена на дизельное топливо была зафиксирована в июне 2022 года - 2,008 евро за литр, за ним следовал июль 2022 года, когда средняя цена составила 1,95 евро за литр, и ноябрь 2022 года - 1,927 евро за литр.

В то же время средняя розничная цена бензина 95-й марки в апреле этого года составила 1,805 евро за литр, в марте - 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро за литр, а в январе - 1,456 евро за литр.

Данные свидетельствуют, что самая высокая средняя цена на бензин 95-й марки была в июне 2022 года - 2,078 евро за литр, за ним следовал июль 2022 года - 1,955 евро за литр и май 2022 года - 1,891 евро за литр.

Средняя цена на автогаз в апреле этого года достигла рекордно высокого уровня - 1,07 евро за литр, в то время как в марте средняя цена на автогаз составляла 0,959 евро за литр, в феврале - 0,892 евро за литр, а в январе - 0,891 евро за литр.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

