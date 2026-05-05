Насколько на самом деле подорожало топливо: ЦСУ предоставил данные за апрель

В статистическом управлении отмечают, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а автогаз подорожал на 11,6%.

В свою очередь, в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%, цены на бензин выросли на 14,8%, а цена на автогаз увеличилась на 16,2%.

Данные ЦСУ свидетельствуют, что средняя розничная цена дизельного топлива в Латвии в апреле 2026 года составила 2,051 евро за литр, в марте - 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро за литр, а в январе - 1,449 евро за литр.

Таким образом, средняя розничная цена дизельного топлива в Латвии в апреле этого года достигла самого высокого на данный момент уровня. Ранее самая высокая цена на дизельное топливо была зафиксирована в июне 2022 года - 2,008 евро за литр, за ним следовал июль 2022 года, когда средняя цена составила 1,95 евро за литр, и ноябрь 2022 года - 1,927 евро за литр.

В то же время средняя розничная цена бензина 95-й марки в апреле этого года составила 1,805 евро за литр, в марте - 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро за литр, а в январе - 1,456 евро за литр.

Данные свидетельствуют, что самая высокая средняя цена на бензин 95-й марки была в июне 2022 года - 2,078 евро за литр, за ним следовал июль 2022 года - 1,955 евро за литр и май 2022 года - 1,891 евро за литр.

Средняя цена на автогаз в апреле этого года достигла рекордно высокого уровня - 1,07 евро за литр, в то время как в марте средняя цена на автогаз составляла 0,959 евро за литр, в феврале - 0,892 евро за литр, а в январе - 0,891 евро за литр.