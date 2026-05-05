Правительство одобрило срочные изменения: как будут спасать пациентов при дефиците лекарств

Как отмечается, изменения также призваны укрепить готовность системы здравоохранения к кризисным ситуациям, когда возможны перебои с поставками медикаментов.

Поправки предусматривают, что в исключительных случаях — если конкретные лекарства недоступны в Латвии — стационарные медицинские учреждения с закрытыми аптеками и аптеки общего типа смогут приобретать препараты, в том числе незарегистрированные, в других странах Европейского союза и Европейской экономической зоны. Это позволит обеспечить непрерывность лечения пациентов.

Подчеркивается, что такой механизм будет применяться только в исключительных ситуациях и не предполагает коммерческой деятельности: передача лекарств между учреждениями рассматривается как инструмент логистики внутри системы здравоохранения.

Планируется, что правительство установит порядок предоставления информации о таких лекарствах, а также условия их закупки. Кроме того, будет уточнено регулирование в отношении лицензированных оптовых поставщиков из стран ЕС и ЕЭЗ, чтобы обеспечить возможность прямых поставок без лишних бюрократических процедур.

Закупки медикаментов будут осуществляться в рамках уже существующего финансирования. Ожидается, что изменения помогут повысить устойчивость системы и обеспечат пациентам доступ к лечению даже в условиях перебоев с поставками.

Поправки к закону еще должны быть рассмотрены и приняты Сейм Латвии.