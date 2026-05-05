Худшее ещё впереди: топливный кризис скоро во всю силу ударит по Латвии (1)

Редакция PRESS 5 мая, 2026 11:40

Выбор редакции 1 комментариев

С начала конфликта с участием Ирана 27 февраля мировые цены на энергоносители значительно выросли. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 45%, а европейского природного газа (TTF) — на 39%. Хотя это глобальные тенденции, их влияние напрямую ощущается и в Латвии — от стоимости топлива до расходов на содержание жилья — и становится всё более заметным для домохозяйств.

«Шок от роста цен на топливо в экономике Латвии распространяется неравномерно — часть цен реагирует сразу, тогда как в других сегментах влияние проявляется лишь спустя несколько месяцев. В целом инфляция в Латвии начинает существенно реагировать на рост цен на энергию в среднем примерно через шесть месяцев. Хотя первоначальный шок потребители ещё не полностью ощутили, основное ценовое давление станет заметным позже», — говорит Пургайлис.

Рост цен в Латвии развивается постепенно в несколько этапов

Если транспортный сектор реагирует на подорожание топлива сразу, то динамика цен на продукты питания отличается инерционностью — здесь рост цен ускоряется в среднем примерно через семь месяцев. Это связано со структурой цепочек поставок, складскими услугами и контрактными ценами, которые сглаживают краткосрочные колебания.

Похожая задержка наблюдается и в сегменте мебели и товаров для дома, где рост цен ускоряется примерно через восемь месяцев. Сектор коммунальных услуг — вода, электроэнергия и газ — реагирует на изменения цен на энергию в среднем через шесть месяцев, поскольку он во многом регулируется и менее чувствителен к краткосрочным колебаниям на нефтяном рынке.

В сфере услуг реакция инфляции ещё более отложенная — рост цен в ресторанах и гостиницах становится заметным примерно через восемь месяцев, а в отдельных сегментах, например в здравоохранении и сфере отдыха, влияние может проявиться даже через 11–12 месяцев. Это отражает рост затрат на рабочую силу, аренду и другие косвенные расходы, поясняет экономист.

Осенью ожидается наибольшее инфляционное давление и изменение потребления

По мнению экономиста, из-за различий во времени реакции максимальное ускорение инфляции в Латвии, вероятно, будет наблюдаться осенью, когда одновременно начнут влиять несколько её компонентов. Это усилит общий рост цен и увеличит давление на бюджеты домохозяйств, заставляя жителей откладывать или сокращать расходы. В Латвии первая реакция обычно заметна в розничной продаже топлива — расходы в этой категории начинают снижаться примерно через месяц после роста цен на энергию.

Примерно через два месяца сокращение затрагивает расходы на аптеки и косметику, поскольку бюджеты становятся более напряжёнными. Через 9–10 месяцев снижение спроса распространяется на одежду, обувь, электронику и товары для отдыха. Домохозяйства откладывают необязательные покупки и сосредотачиваются на базовых потребностях, таких как энергия и продукты питания. Это предсказуемая динамика, которая помогает как потребителям, так и бизнесу заранее планировать.

Одновременно домохозяйства не только сокращают расходы, но и меняют свои потребительские привычки. Уже примерно через месяц растут траты в электронной коммерции, а рынок подержанных товаров активизируется примерно через четыре месяца. Это свидетельствует о том, что жители переключаются на более доступные каналы, а не просто равномерно уменьшают потребление во всех категориях.

Неопределённость на газовом рынке

Дополнительные коррективы во второй половине года может внести неопределённость вокруг цен на газ. После холодной зимы запасы газа в Европе остаются на сравнительно низком уровне, а военные конфликты в ключевых регионах поставок, особенно на Ближнем Востоке, могут существенно повлиять на доступность газа на мировом рынке.

Если запасы газа не будут восстановлены достаточно быстро, Европе может придётся конкурировать с Китаем и другими странами Азии за ограниченные и, соответственно, более дорогие энергоресурсы.

«Хотя риски возросли, финансовые рынки пока сигнализируют о большей стабильности — фьючерсы показывают, что цены на газ осенью могут остаться близкими к текущему уровню. Участники рынка оценивают вероятность перебоев поставок как ограниченную или ожидают, что цепочки поставок со временем стабилизируются. Однако эти ожидания могут быстро измениться при ухудшении геополитической ситуации», — добавляет Пургайлис.

Различия в реакции потребления в странах Балтии

Отдельно стоит отметить региональную особенность: в Латвии и Эстонии после роста цен на энергию в ряде розничных сегментов наблюдается снижение спроса, тогда как в Литве в тех же категориях фиксируется противоположная тенденция.

В Латвии и Эстонии сокращаются расходы, например, на топливо, косметику, медицинские товары, а также на информационно-коммуникационное оборудование. В Литве же более высокие цены на энергию в этих категориях чаще сопровождаются ростом, а не снижением потребления.

Комментарии (1)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

