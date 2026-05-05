Сил полиции не хватает: район Таллина под охраной частной компании

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отмечает, что число нарушений общественного порядка резко возросло, что, к сожалению, отражается как в статистике, так и на улицах района. «Проблемы связаны в первую очередь с людьми в состоянии сильного опьянения, а также с молодежью, которая собирается в компании и нарушает общественный покой. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с полицией и муниципальной полицией, но, учитывая масштаб проблемы, для обеспечения порядка и безопасности нам определенно нужны дополнительные силы», — сказала Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна провела государственный тендер на оказание охранных услуг, победителем которого стала фирма OÜ Patriot Security. Услуги физической охраны будут предоставляться в Пыхья-Таллинне на 30 различных объектах, где задачей охранной фирмы является обеспечение безопасности и порядка, а также защита городского имущества. Охранная фирма сотрудничает с полицией, муниципальной полицией, районной управой и мобильными молодежными работниками.

По словам Пихлап, одних лишь полицейских и охранников для обеспечения безопасного городского пространства недостаточно. «Для поддержания порядка необходимо предпринимать несколько шагов одновременно и делать это последовательно. Только так можно добиться серьезных изменений к лучшему. К сожалению, приходится признать, что запущенный порядок впоследствии сложно восстановить, но мы в Пыхья-Таллинне снова возьмемся за эту работу более решительно», — пообещала Пихлап.

«Мы уже возобновили регулярные круглые столы с участием мобильных молодежных работников и полиции. Вскоре мы вновь созовем круглый стол с различными заинтересованными сторонами по проблемам района Балтийского вокзала. Также по примеру прошлых лет мы восстановим регулярный обмен информацией с магазинами, торгующими алкоголем», — привела Пихлап примеры профилактических мер, принимаемых районной управой.

Договор охранной фирмы OÜ Patriot Security с Управой Пыхья-Таллинна действует до 31 октября.