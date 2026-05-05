Сил полиции не хватает: район Таллина под охраной частной компании

© LETA 5 мая, 2026 15:58

Мир 0 комментариев

Управа Пыхья-Таллинна (район Северный Таллин) принимает дополнительные меры для повышения чувства безопасности жителей района; со 2 мая охранные услуги здесь оказывает фирма OÜ Patriot Security. 

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отмечает, что число нарушений общественного порядка резко возросло, что, к сожалению, отражается как в статистике, так и на улицах района. «Проблемы связаны в первую очередь с людьми в состоянии сильного опьянения, а также с молодежью, которая собирается в компании и нарушает общественный покой. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с полицией и муниципальной полицией, но, учитывая масштаб проблемы, для обеспечения порядка и безопасности нам определенно нужны дополнительные силы», — сказала Пихлап.   

Управа Пыхья-Таллинна провела государственный тендер на оказание охранных услуг, победителем которого стала фирма OÜ Patriot Security. Услуги физической охраны будут предоставляться в Пыхья-Таллинне на 30 различных объектах, где задачей охранной фирмы является обеспечение безопасности и порядка, а также защита городского имущества. Охранная фирма сотрудничает с полицией, муниципальной полицией, районной управой и мобильными молодежными работниками. 

По словам Пихлап, одних лишь полицейских и охранников для обеспечения безопасного городского пространства недостаточно. «Для поддержания порядка необходимо предпринимать несколько шагов одновременно и делать это последовательно. Только так можно добиться серьезных изменений к лучшему. К сожалению, приходится признать, что запущенный порядок впоследствии сложно восстановить, но мы в Пыхья-Таллинне снова возьмемся за эту работу более решительно», — пообещала Пихлап. 

«Мы уже возобновили регулярные круглые столы с участием мобильных молодежных работников и полиции. Вскоре мы вновь созовем круглый стол с различными заинтересованными сторонами по проблемам района Балтийского вокзала. Также по примеру прошлых лет мы восстановим регулярный обмен информацией с магазинами, торгующими алкоголем», — привела Пихлап примеры профилактических мер, принимаемых районной управой.

Договор охранной фирмы OÜ Patriot Security с Управой Пыхья-Таллинна действует до 31 октября.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

