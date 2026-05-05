Учёные подобрались к ДНК Леонардо да Винчи — и теперь хотят узнать, как появился гений

Леонардо да Винчи оставил миру «Мону Лизу», чертежи летательных аппаратов, анатомические рисунки и бесконечный список идей, которые казались невозможными для его эпохи.

Теперь исследователи пытаются понять не только то, что он создал, но и каким он был биологически.

Международный проект Leonardo DNA Project несколько лет занимается тем, что звучит почти как сюжет исторического триллера: учёные восстанавливают родословную Да Винчи, ищут живых потомков и проверяют, можно ли спустя пять веков собрать генетический портрет Леонардо.

Работа уже дала неожиданный результат. Исследователи проследили семейное древо с 1331 года, через 21 поколение, и изучили более 400 человек из рода Да Винчи.

Главная находка — 15 живых мужчин, связанных с семьёй по отцовской линии. У шести из них уже взяли ДНК. Анализ показал совпадающие участки Y-хромосомы, которая передаётся от отца к сыну почти без изменений.

Это значит, что линия семьи действительно могла сохраняться на протяжении многих поколений.

Но самое интересное только начинается.

В городе Винчи, где родился Леонардо, учёные исследуют семейную гробницу в церкви Санта-Кроче. Там могут находиться останки его родственников — деда, дяди и сводных братьев.

Если ДНК из древних костей совпадёт с ДНК современных потомков, у исследователей появится ключ к следующему шагу: поиску биологических следов самого Леонардо.

Теоретически клетки могли сохраниться на страницах рукописей, рисунках или других предметах, с которыми он работал. Даже крошечный след от пальца может оказаться важным.

Учёные надеются, что генетический профиль поможет узнать больше о внешности Леонардо, его здоровье, особенностях зрения, возможных наследственных чертах и причинах смерти.

Но проект не ограничивается ДНК.

Исследователи также уточнили детали жизни семьи Да Винчи. Например, дед Леонардо, как выясняется, мог быть не просто крестьянином, а торговцем, связанным с Испанией и Марокко.

Есть и новая версия о матери Леонардо, Катерине. Архивные документы позволяют предположить, что она могла быть рабыней в доме богатого банкира.

Отдельная интрига — странный рисунок, найденный на каминной полке старого дома в Винчи. На нём изображено фантастическое существо с рогом, крыльями, зубами и змеиным хвостом. Его уже прозвали «Единорог-дракон».

Некоторые специалисты допускают, что это может быть очень ранняя работа Леонардо, хотя окончательных доказательств пока нет.

История, казалось бы, давно закончилась в 1519 году. Но теперь выясняется, что Леонардо да Винчи всё ещё может оставить миру ещё одну загадку.

На этот раз не на холсте и не в тетради. А в собственной ДНК.





