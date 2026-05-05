Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Учёные подобрались к ДНК Леонардо да Винчи — и теперь хотят узнать, как появился гений

Редакция PRESS 5 мая, 2026 16:11

Наука 0 комментариев

Через 500 лет после смерти Леонардо да Винчи его история внезапно получила продолжение. Учёные нашли живых потомков семьи и надеются восстановить генетический профиль человека, который будто опередил своё время.

Леонардо да Винчи оставил миру «Мону Лизу», чертежи летательных аппаратов, анатомические рисунки и бесконечный список идей, которые казались невозможными для его эпохи.

Теперь исследователи пытаются понять не только то, что он создал, но и каким он был биологически.

Международный проект Leonardo DNA Project несколько лет занимается тем, что звучит почти как сюжет исторического триллера: учёные восстанавливают родословную Да Винчи, ищут живых потомков и проверяют, можно ли спустя пять веков собрать генетический портрет Леонардо.

Работа уже дала неожиданный результат. Исследователи проследили семейное древо с 1331 года, через 21 поколение, и изучили более 400 человек из рода Да Винчи.

Главная находка — 15 живых мужчин, связанных с семьёй по отцовской линии. У шести из них уже взяли ДНК. Анализ показал совпадающие участки Y-хромосомы, которая передаётся от отца к сыну почти без изменений.

Это значит, что линия семьи действительно могла сохраняться на протяжении многих поколений.

Но самое интересное только начинается.

В городе Винчи, где родился Леонардо, учёные исследуют семейную гробницу в церкви Санта-Кроче. Там могут находиться останки его родственников — деда, дяди и сводных братьев.

Если ДНК из древних костей совпадёт с ДНК современных потомков, у исследователей появится ключ к следующему шагу: поиску биологических следов самого Леонардо.

Теоретически клетки могли сохраниться на страницах рукописей, рисунках или других предметах, с которыми он работал. Даже крошечный след от пальца может оказаться важным.

Учёные надеются, что генетический профиль поможет узнать больше о внешности Леонардо, его здоровье, особенностях зрения, возможных наследственных чертах и причинах смерти.

Но проект не ограничивается ДНК.

Исследователи также уточнили детали жизни семьи Да Винчи. Например, дед Леонардо, как выясняется, мог быть не просто крестьянином, а торговцем, связанным с Испанией и Марокко.

Есть и новая версия о матери Леонардо, Катерине. Архивные документы позволяют предположить, что она могла быть рабыней в доме богатого банкира.

Отдельная интрига — странный рисунок, найденный на каминной полке старого дома в Винчи. На нём изображено фантастическое существо с рогом, крыльями, зубами и змеиным хвостом. Его уже прозвали «Единорог-дракон».

Некоторые специалисты допускают, что это может быть очень ранняя работа Леонардо, хотя окончательных доказательств пока нет.

История, казалось бы, давно закончилась в 1519 году. Но теперь выясняется, что Леонардо да Винчи всё ещё может оставить миру ещё одну загадку.

На этот раз не на холсте и не в тетради. А в собственной ДНК.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать