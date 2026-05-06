Когда финансы поют романсы: госдолг Латвии достиг 20 миллиардов евро (2)

Редакция PRESS 6 мая, 2026 09:14

Выбор редакции 2 комментариев

В программе Dienas personība на канале TV24 Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгов-промышленной палаты отметил, что Латвия длительное время живёт с дефицитом бюджета, при котором расходы превышают доходы.

Он сравнил это с семейным бюджетом: если постоянно тратить больше, чем зарабатываешь, возникают долги и растут процентные выплаты. Государственный долг Латвии уже достигает примерно 20 миллиардов евро, и всё большие суммы приходится направлять на его обслуживание.

Предприниматель подчеркнул, что само по себе заимствование не является проблемой, если средства инвестируются в развитие и дают экономическую отдачу. Однако если деньги расходуются без долгосрочной выгоды, долг остаётся без покрытия.

Он также предостерёг от предвыборного популизма и призвал общество критически оценивать обещания политиков, требуя разъяснений о том, откуда будут взяты средства и как они будут использованы, подчеркнув важность инвестиций в инфраструктуру и развитие.

Комментарии (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

