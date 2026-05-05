Даже если с чипом проблемы: ID-карта годится для удостоверения личности

© LETA 5 мая, 2026 16:32

Новости Латвии

Во вторник правительство поддержало поправки к закону об удостоверяющих личность документах, которыми установлено, что в случае приостановки действия сертификата электронной идентификации удостоверение личности (электронная ID-карта) останется действительным для очного удостоверения личности.

Министерство внутренних дел предлагает установить, что если включенный в удостоверение личности квалифицированный сертификат электронной подписи или сертификат электронной идентификации будет отозван либо его действие будет приостановлено или прекращено, удостоверение личности останется действительным для очного удостоверения личности и правового статуса.

Предполагается, что у владельца удостоверения личности сохранится возможность подать заявку на альтернативные средства электронной подписи, в том числе используя удостоверение личности как действительный удостоверяющий личность документ и в том случае, если включенные в него сертификаты отозваны, приостановлены, стали недействительными или их действие прекращено, и если удостоверение личности не стало недействительным по другим причинам.

Изменения необходимы, поскольку существует риск того, что включенный в электронную ID-карту квалифицированный сертификат электронной подписи или сертификат электронной идентификации может быть отозван, приостановлен и стать недействительным в течение срока действия электронной ID-карты.

В Латвии электронные D-карты в основном выдаются со сроком действия на десять лет, однако Европейский парламент и Европейский совет еще два года назад приняли регулирование, согласно которому срок действия сертификации квалифицированных устройств для создания электронной подписи (QSCD) не может превышать пяти лет при условии, что оценка уязвимостей проводится раз в два года. Если уязвимости обнаруживаются и не устраняются, сертификат QSCD аннулируется. Таким образом, в Латвии срок действия электронных ID-карт и связанной с ними электронной подписи длиннее, чем это предполагает требование Европейского союза (ЕС).

Министерство внутренних дел поясняет, что ранее для сертификации QSCD между странами-членами ЕС не было единого ограничения по сроку и существовало предположение, что продукт должен быть сертифицирован по крайней мере на момент его выдачи, а не в течение всего срока его использования.

Для микросхем с программным обеспечением, используемых в нынешних электронных ID-картах, предоставляемых Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), сертификацию QSCD обеспечивал поставщик удостоверений личности, а сертифицировало их французское учреждение по сертификации.

Однако УДГМ признает, что существует несколько потенциальных рисков, если для микросхем удостоверений личности невозможна повторная сертификация QSCD или обнаруживается уязвимость. Например, микросхемы выданных лицам электронных ID-карт или даже заготовок удостоверений личности, находящихся на складе УДГМ, могут потерять статус QSCD; может быть поставлено под сомнение соответствие электронных подписей, созданных с помощью таких удостоверений личности с QSCD, а также действительность подтвержденных ими сделок; устранение обнаруженных уязвимостей QSCD удостоверений личности невозможно только с помощью исправлений программного обеспечения микросхемы, поэтому УДГМ пришлось бы обеспечить новые удостоверения личности с микросхемой, имеющей действительную сертификацию QSCD, что, в свою очередь, создало бы большую дополнительную нагрузку в связи с обслуживанием клиентов и расходы.

В таких обстоятельствах решено внести поправки в закон, чтобы электронные ID-карты всегда можно было использовать по крайней мере как документ для очного удостоверения личности.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

