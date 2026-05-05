Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Милый щеночек может перевернуть дом вверх дном — эксперты предупредили будущих хозяев

Редакция PRESS 5 мая, 2026 17:30

Животные 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Patrick Pleul/dpa

Щенок в доме кажется комком счастья. Но за мокрым носом, смешными лапами и умильными фото часто прячется реальность, к которой готовы не все.

Щенок — это не только объятия, игры и преданный взгляд.

Это ещё и бессонные ночи, погрызенная мебель, лужи на полу, внезапные укусы маленькими острыми зубами и полное разрушение привычного расписания.

Новое исследование, опубликованное в PLOS ONE, показало: многие люди недооценивают, насколько тяжёлым может быть первый опыт с собакой. Особенно если щенок появляется в семье впервые.

Во время пандемии в Великобритании резко выросло число людей, которые завели щенка. Многие надеялись, что собака станет источником радости и поддержки для всей семьи.

Радость действительно была. Но вместе с ней пришла нагрузка.

Около трети главных caregivers признались, что уход за щенком оказался сложнее, чем они ожидали. Прогулки, ветеринар, корм, режим, обучение, постоянное внимание — всё это требует времени каждый день.

Один 13-летний участник исследования честно сказал, что не думал, что иметь собаку будет так трудно.

Эксперты предупреждают: щенка не стоит заводить только как «лекарство от грусти». Собака может приносить огромное счастье, но она не игрушка и не антистресс-гаджет.

Особенно важно заранее понять, кто в семье будет реально заниматься животным. В исследовании выяснилось, что в 95% случаев основная нагрузка ложилась на женщин. Некоторые матери признавались, что из-за стресса с собакой становились менее терпеливыми даже к собственным детям.

Отдельная тема — дети и щенки.

Маленькая собака выглядит безопасной, но именно с ней дети часто переходят границы: обнимают слишком крепко, трогают во время еды, дёргают за хвост или уши. Всё это может закончиться укусом.

Специалисты советят учить детей простым правилам: собака имеет право на пространство, отдых и выбор. Если щенок ест, спит или уходит — его не надо хватать и догонять.

Порода тоже важна, но не решает всё. Даже собаки одной породы могут быть совершенно разными. У каждой — свой характер, страхи, энергия и привычки.

Именно поэтому будущим хозяевам советуют заранее изучить не только породу, но и источник, откуда берут щенка, а также внимательно выбирать тренера.

Главный совет экспертов звучит очень просто: открывайте глаза до того, как щенок окажется дома.

Потому что милый пушистый комочек быстро вырастает в живое существо с потребностями, тревогами и характером.

И если семья готова — это может стать одной из самых тёплых историй в жизни.

А если нет, то первый восторг очень быстро сменяется вопросом: кто вообще придумал, что щенок — это просто?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать