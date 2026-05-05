Милый щеночек может перевернуть дом вверх дном — эксперты предупредили будущих хозяев

Щенок — это не только объятия, игры и преданный взгляд.

Это ещё и бессонные ночи, погрызенная мебель, лужи на полу, внезапные укусы маленькими острыми зубами и полное разрушение привычного расписания.

Новое исследование, опубликованное в PLOS ONE, показало: многие люди недооценивают, насколько тяжёлым может быть первый опыт с собакой. Особенно если щенок появляется в семье впервые.

Во время пандемии в Великобритании резко выросло число людей, которые завели щенка. Многие надеялись, что собака станет источником радости и поддержки для всей семьи.

Радость действительно была. Но вместе с ней пришла нагрузка.

Около трети главных caregivers признались, что уход за щенком оказался сложнее, чем они ожидали. Прогулки, ветеринар, корм, режим, обучение, постоянное внимание — всё это требует времени каждый день.

Один 13-летний участник исследования честно сказал, что не думал, что иметь собаку будет так трудно.

Эксперты предупреждают: щенка не стоит заводить только как «лекарство от грусти». Собака может приносить огромное счастье, но она не игрушка и не антистресс-гаджет.

Особенно важно заранее понять, кто в семье будет реально заниматься животным. В исследовании выяснилось, что в 95% случаев основная нагрузка ложилась на женщин. Некоторые матери признавались, что из-за стресса с собакой становились менее терпеливыми даже к собственным детям.

Отдельная тема — дети и щенки.

Маленькая собака выглядит безопасной, но именно с ней дети часто переходят границы: обнимают слишком крепко, трогают во время еды, дёргают за хвост или уши. Всё это может закончиться укусом.

Специалисты советят учить детей простым правилам: собака имеет право на пространство, отдых и выбор. Если щенок ест, спит или уходит — его не надо хватать и догонять.

Порода тоже важна, но не решает всё. Даже собаки одной породы могут быть совершенно разными. У каждой — свой характер, страхи, энергия и привычки.

Именно поэтому будущим хозяевам советуют заранее изучить не только породу, но и источник, откуда берут щенка, а также внимательно выбирать тренера.

Главный совет экспертов звучит очень просто: открывайте глаза до того, как щенок окажется дома.

Потому что милый пушистый комочек быстро вырастает в живое существо с потребностями, тревогами и характером.

И если семья готова — это может стать одной из самых тёплых историй в жизни.

А если нет, то первый восторг очень быстро сменяется вопросом: кто вообще придумал, что щенок — это просто?