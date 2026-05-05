Расходы ЕС из-за энергокризиса превысили 30 млрд евро

Расходы ЕС в связи с "самым серьезным энергетическим кризисом в истории" превысили 30 млрд евро. Об этом во вторник, 5 мая, заявил в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен. "С начала конфликта на Ближнем Востоке страны-члены Европейского Союза уже потратили более 30 млрд евро на импорт ископаемого топлива", - процитировало его агентство dpa. "Мир сталкивается с, пожалуй, самым серьезным энергетическим кризисом в истории, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства", - добавил Йёргенсен.

Через Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа. С начала войны США и Израиля с Ираном Тегеран фактически остановил судоходство через пролив, а Вашингтон ввел морскую блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, напомнило dpa.

Кроме того, в последние месяцы в результате ударов Исламской Республики были повреждены объекты по производству энергоресурсов в ряде стран Персидского залива.

Йоргенсен предупредил о долгосрочных последствиях нанесенного ущерба, заявив, что восстановление добычи газа в регионе, "вероятно, займет" годы - производство нефти, как ожидается, может быть перезапущено быстрее.

Еврокомиссар заявил, что ЕС готовится к возможным проблемам с поставками топлива. "Пока до этого не дошло, но это может произойти, особенно в отношении авиационного топлива", - предупредил он.

Ожидается, что Еврокомиссия (ЕК) представит авиакомпаниям соответствующие рекомендации в конце недели.