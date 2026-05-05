По прихоти ветра: латвийцы дорого платят за капризы природы

В Литве средняя цена электроэнергии на прошлой неделе также увеличилась на 35% и составила 48,23 евро за МВт/ч, а в Эстонии - на 30% и составила 40,85 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на прошлой неделе выросли. Рост цен в основном был обусловлен снижением объемов ветрогенерации, а также более низкой выработкой солнечных электростанций в регионе "Nord Pool". В то же время в странах Балтии объем производства электроэнергии сокращался быстрее, чем потребление, в результате чего выросла доля импорта электроэнергии.

Системная цена "Nord Pool" выросла до 55,24 евро за МВт/ч, что на 39% больше, чем на предыдущей неделе.

Средние цены на электроэнергию на минувшей неделе выросли и в других странах Европы. В Германии цена выросла до 62,59 евро за МВт/ч, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе, а в Польше она увеличилась на 8%, достигнув 69,76 евро за МВт/ч.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе выработка ветряных электростанций сократилась на 28%, а выработка солнечных электростанций - на 12%. Тем временем в странах Балтии выработка энергии ветра сократилась на 25%, а производство солнечной энергии увеличилось на 1%.

При этом доступность атомных электростанций в Скандинавии на прошедшей неделе оставалась неизменной - на уровне 66%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7272 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 7496 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии практически не изменилось и составило 466 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии сократился на 1% и составил 132 ГВт/ч. В Эстонии потребление также сократилось на 1% - до 148 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 186 ГВт/ч электроэнергии, что на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 16% - в общей сложности было произведено 409 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 13% ниже по сравнению с предыдущей неделей и составила 120 ГВт/ч. Тем временем в Эстонии выработка сократилась на 4% - было произведено 83 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 22% - до 206 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 91%, в Эстонии - 56%, а в Литве - 110%. В странах Балтии было произведено 88% от объема потребленной в регионе электроэнергии.