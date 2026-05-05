По прихоти ветра: латвийцы дорого платят за капризы природы

© LETA 5 мая, 2026 17:52

0 комментариев

На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в Латвии увеличилась на 35% и составила 48,26 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена электроэнергии на прошлой неделе также увеличилась на 35% и составила 48,23 евро за МВт/ч, а в Эстонии - на 30% и составила 40,85 евро за МВт/ч.

В "Latvenergo" отмечают, что оптовые цены на электроэнергию в регионе стран Скандинавии и Балтии на прошлой неделе выросли. Рост цен в основном был обусловлен снижением объемов ветрогенерации, а также более низкой выработкой солнечных электростанций в регионе "Nord Pool". В то же время в странах Балтии объем производства электроэнергии сокращался быстрее, чем потребление, в результате чего выросла доля импорта электроэнергии.

Системная цена "Nord Pool" выросла до 55,24 евро за МВт/ч, что на 39% больше, чем на предыдущей неделе.

Средние цены на электроэнергию на минувшей неделе выросли и в других странах Европы. В Германии цена выросла до 62,59 евро за МВт/ч, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе, а в Польше она увеличилась на 8%, достигнув 69,76 евро за МВт/ч.

В регионе "Nord Pool" на прошлой неделе выработка ветряных электростанций сократилась на 28%, а выработка солнечных электростанций - на 12%. Тем временем в странах Балтии выработка энергии ветра сократилась на 25%, а производство солнечной энергии увеличилось на 1%.

При этом доступность атомных электростанций в Скандинавии на прошедшей неделе оставалась неизменной - на уровне 66%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7272 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 7496 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии практически не изменилось и составило 466 ГВт/ч. В Латвии объем потребленной электроэнергии сократился на 1% и составил 132 ГВт/ч. В Эстонии потребление также сократилось на 1% - до 148 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 186 ГВт/ч электроэнергии, что на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 16% - в общей сложности было произведено 409 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 13% ниже по сравнению с предыдущей неделей и составила 120 ГВт/ч. Тем временем в Эстонии выработка сократилась на 4% - было произведено 83 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 22% - до 206 ГВт/ч.

На прошлой неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 91%, в Эстонии - 56%, а в Литве - 110%. В странах Балтии было произведено 88% от объема потребленной в регионе электроэнергии.

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

23:10

0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

19:52

0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

19:18

0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

19:17

0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

17:02

0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

16:52

0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

16:33

0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

