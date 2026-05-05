Спокойно и по плану: Латвия перешла на электронные направления к врачам

В целом переход на электронные направления проходит спокойно и в соответствии с планом, сообщила агентству LETA представитель Латвийского цифрового центра здоровья (LDVC) Зане Горшкова.

Чтобы процесс был максимально плавным для всех участников и обеспечивалась непрерывность услуг, предусмотрены разные способы оформления электронных направлений — например, как старые, так и новые формы можно выписывать через портал e-Veselība или через локальные информационные системы медицинских учреждений.

Пока локальные системы медучреждений не завершили интеграцию с e-Veselība для передачи и получения данных по новым электронным направлениям, для обеспечения услуг продолжают использоваться и направления старого образца.

По данным LDVC за последние 24 часа, около 14,5 тысячи электронных направлений были оформлены в старых системах — локальных или в старом модуле e-Veselība. В то же время около 5,5 тысячи новых направлений были выписаны напрямую в портале e-здоровья.

Ещё 746 направлений нового образца были оформлены в уже интегрированных информационных системах частных поставщиков услуг.

В LDVC отмечают, что активность оформления направлений в интегрированных системах выросла в шесть раз по сравнению со средним дневным показателем в апреле.

Сегодня в центре также не наблюдают повышенной нагрузки на службу поддержки e-здоровья: всего получено два заявления, три письма по электронной почте и около десяти звонков.

В основном вопросы касались новой функциональности электронных направлений — так называемых динамических направлений. Также поступали вопросы по другим аспектам оформления и обработки направлений, например, как ассистент врача или резидент может выписать направление и как менять его статус в системе.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня завершился переходный период внедрения новых электронных направлений, и теперь все направления к врачу должны оформляться в электронном виде. Медицинские работники обязаны выписывать их через портал  «eveseliba.gov.lv» или через локальные системы медучреждений, которые передают данные в e-здоровье.

В LDVC поясняют, что ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемых государством услуг такие направления необходимо оцифровать — вручную внести в систему e-здоровья. Это может сделать регистратура любого медицинского учреждения.

Для пациентов все электронные направления хранятся в портале e-здоровья. После авторизации их можно найти в разделе «E-nosūtījumi». При необходимости направление можно также распечатать из системы.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

