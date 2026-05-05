«Рынок сам не отрегулируется!» Валайнис признал: лучше не становится

5 мая, 2026 18:03

Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис.

Во вторник на закрытой части заседания правительство рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Валайнис отметил, что международная ситуация не улучшается.

По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. "Рынок сам по себе не отрегулируется", - отметил в этой связи Валайнис.

В опубликованном Минэкономики мониторинге цен на топливо говорится, что цена на сырую нефть марки "Brent" с 21 апреля по 4 мая выросла примерно на 10,8%, цена на газойль "ICE" - на 1,1%, а цена на авиационное топливо в регионе Европы и СНГ снизилась на 4,4%. В то же время рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке.

В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в Латвии в целом стабилизировались, а цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен.

Кроме того, Минэкономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива.

Как сообщалось, ранее Валайнис указывал, что в распоряжении правительства имеется подготовленный Минэкономики доклад, включающий ряд мер по удержанию цен на топливо на приблизительном уровне 1,80 евро за литр. Среди предложенных решений упоминаются снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, отказ от примеси биотоплива, а также пересмотр или временная приостановка других административных требований до тех пор, пока не будет достигнут упомянутый уровень цен.

В то же время министр подчеркнул необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать.

Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом.

Также сообщалось, что 14 апреля правительство поддержало предложение Минэкономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

