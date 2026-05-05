Вс, 24. Мая
Это будет дороже «Rail Baltica»: страны Балтии думают менять рельсы (3)

© LETA 5 мая, 2026 14:19

Новости Латвии 3 комментариев

Иллюстративное фото

Пока страны Балтии укладывают первые рельсы "Rail Baltica" и все еще гадают, какими будут окончательный бюджет и сроки реализации проекта, в воздухе уже витает желание осуществить во много раз более масштабную перестройку железнодорожной сети.

Министры транспорта стран Европейского союза (ЕС) еще в первый год полномасштабной войны России против Украины обязались проанализировать переход всех стран блока на колею европейской ширины - 1435 мм. Установленный тогда срок - 19 июля 2026 года - уже почти наступил.

Об обновлении рельсов все активнее говорят также министр сообщения Атис Швинка и реализующее проект "Rail Baltica" предприятие "Eiropas Dzelzceļa līnijas". Также возможный переход обсуждают в соседних странах.

И в Литве, и в Эстонии, и в Латвии ведутся исследования о нынешней архитектуре железных дорог и возможностях ее перестройки.

"[Исследование] должно отражать видение нашей страны и то, какую железнодорожную систему мы хотим видеть в будущем. Оно будет содержать оценку, сколько и какие рельсы необходимы, а также стоимости проекта", - сказал изданию "Made in Vilnius" руководитель литовского железнодорожного предприятия "LTG Infra" Витис Жалимас.

Совместное исследование с такой же целью в прошлом году начали Министерство сообщения Латвии и Министерство климата Эстонии. Этот анализ станет основой для переговоров с ЕС, чтобы добиться поддержки для преобразования путей.

В качестве возможных вариантов рассматривается как полная замена всей колеи, так и добавление третьего рельса к существующим путям, что позволило бы сохранить старый стандарт и одновременно добавить новый - европейский.

Несмотря на потенциальные выгоды для безопасности, в Литве к проекту относятся со скепсисом - среди министров нет единодушия, необходимо ли перестраивать сейчас пути, так как это будет во много раз дороже строительства "Rail Baltica".

Ответственный за отрасль министр транспорта и связи Юрас Таминскас заявил, что новая железнодорожная реформа не будет обсуждаться, пока не будет завершен проект "Rail Baltica".

"Рано или поздно нам придется перестроить пути с 1520 на 1435 мм. "Rail Baltica" - первый шаг для этого перехода", - отметил в передаче "Почему" министр сообщения Латвии Атис Швинка.

("Delfi.lv")

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

