В нефтяных госрезервах обнаружена плесень: как это влияет на качество топлива?

Редакция PRESS 5 мая, 2026 13:13

Мир

Ранее терминалы нефтепродуктов в Латвии не хранили топливо долгосрочно, однако уже пару лет ситуация изменилась — с тех пор как государство начало закупать резервы нефтепродуктов. Запасы содержатся на частных терминалах, которые в интересах безопасности не разглашаются. Программа LTV de facto выяснила, что в связи с долгосрочным хранением приходится сталкиваться и с проблемами сохранения качества топлива. В резервах обнаружено наличие воды и бактериальное загрязнение, что, по утверждению ответственного государственного предприятия Possessor, однако, не ухудшает качество топлива, сообщает rus.lsm.lv.

Ответственное за государственные резервы нефтепродуктов предприятие Министерства экономики Possessor раз в полгода проводит проверки на терминалах, где хранятся госресурсы. Недостачи топлива или несоответствующего качества ни в одном случае констатировано не было, но в ходе последних проверок в декабре на дне большинства резервуаров терминалов были обнаружены бактериальные примеси. Это указывает на накопление воды и осадка в топливе.

«Хотим подчеркнуть, что небольшое бактериальное загрязнение (плесень) было обнаружено только в нижнем слое резервуаров, так называемом dead bottom (мертвый остаток), где со временем оно может накапливаться. Обнаружение этих микроорганизмов в данном слое не означает, что всё топливо, находящееся в резервуаре, имеет несоответствующее качество», — ответили в Possessor письменно.

Предприятие позиционирует такое локальное загрязнение как принятый в отрасли риск хранения, который можно минимизировать или не допустить путем перемешивания или перекачки топлива.

Как в топливе могут появиться вода и бактерии? Если емкость не заполнена до самого верха, то в результате колебаний температуры воздуха образуется конденсат. Вода тяжелее топлива, она оседает в нижней части. Это может стать благоприятной средой для развития различных микроорганизмов. Это известная проблема при длительном хранении топлива, и она может быть одной из причин.

«Там могут образовываться микроорганизмы, плесень, бактерии, которые портят это топливо. Это более выражено для дизеля и меньше — для бензина», — рассказывает доктор химических наук, ведущий исследователь Института химии и химической технологии РТУ Кристап Малиньш.

При хранении топлива в домашних условиях процесс расслоения происходит быстрее. На большие резервуары изменения температуры влияют меньше, но и в них водяным осадкам необходимо постоянно уделять внимание.

«Если эти микроорганизмы там размножаются, они выделяют какие-то вещества, допустим, могут выделяться органические кислоты, которые также могут способствовать коррозии. Это по большому счету портит сам резервуар и, конечно, не должно попадать в топливную систему автомобиля, которую это, безусловно, необратимо портит. Возможно, не сразу, но если в большом количестве — то мгновенно», — поясняет Малиньш.

Поэтому важно с определенной регулярностью выводить воду: «Главное — отделить ту воду, которая находится внизу, потому что если она будет стоять там долго, она может испортить само топливо».

Ряд представителей топливного бизнеса в разговоре с de facto высказали версию, что бактериальное загрязнение в государственных резервах обнаружено из-за того, что резервуары перед заполнением были недостаточно хорошо очищены. Possessor же отмечает, что перед заливкой топлива цистерны проверяются с привлечением международно признанных независимых экспертов.

«Топливо заливается только в такие резервуары, которые инспектор признал чистыми и соответствующими. Однако слой dead bottom обычно по технологическим причинам невозможно выкачать полностью, поэтому там могут оставаться небольшие примеси», — ответили в Possessor.

Стоит отметить, что в индустрии нет общепринятых стандартов допустимых предельных значений для микроорганизмов в топливе...

Передача LTV уже ранее сообщала, что 7-8 центов с каждого литра топлива, залитого в бак авто, уходят на закупку и накопление государственных резервов нефтепродуктов. Эта высокая плата по сравнению с соседними странами. Причинами являются расходы на приобретение топлива и ограниченная доступность инфраструктуры хранения. Топливо хранится на частных нефтетерминалах, которые скрываются в интересах безопасности.

Имеющаяся в распоряжении de facto неофициальная информация о хранилищах позволяет сделать вывод, что как минимум у двоих были трудности с выполнением экологических требований...

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

