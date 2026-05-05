В нефтяных госрезервах обнаружена плесень: как это влияет на качество топлива?

Ответственное за государственные резервы нефтепродуктов предприятие Министерства экономики Possessor раз в полгода проводит проверки на терминалах, где хранятся госресурсы. Недостачи топлива или несоответствующего качества ни в одном случае констатировано не было, но в ходе последних проверок в декабре на дне большинства резервуаров терминалов были обнаружены бактериальные примеси. Это указывает на накопление воды и осадка в топливе.

«Хотим подчеркнуть, что небольшое бактериальное загрязнение (плесень) было обнаружено только в нижнем слое резервуаров, так называемом dead bottom (мертвый остаток), где со временем оно может накапливаться. Обнаружение этих микроорганизмов в данном слое не означает, что всё топливо, находящееся в резервуаре, имеет несоответствующее качество», — ответили в Possessor письменно.

Предприятие позиционирует такое локальное загрязнение как принятый в отрасли риск хранения, который можно минимизировать или не допустить путем перемешивания или перекачки топлива.

Как в топливе могут появиться вода и бактерии? Если емкость не заполнена до самого верха, то в результате колебаний температуры воздуха образуется конденсат. Вода тяжелее топлива, она оседает в нижней части. Это может стать благоприятной средой для развития различных микроорганизмов. Это известная проблема при длительном хранении топлива, и она может быть одной из причин.

«Там могут образовываться микроорганизмы, плесень, бактерии, которые портят это топливо. Это более выражено для дизеля и меньше — для бензина», — рассказывает доктор химических наук, ведущий исследователь Института химии и химической технологии РТУ Кристап Малиньш.

При хранении топлива в домашних условиях процесс расслоения происходит быстрее. На большие резервуары изменения температуры влияют меньше, но и в них водяным осадкам необходимо постоянно уделять внимание.

«Если эти микроорганизмы там размножаются, они выделяют какие-то вещества, допустим, могут выделяться органические кислоты, которые также могут способствовать коррозии. Это по большому счету портит сам резервуар и, конечно, не должно попадать в топливную систему автомобиля, которую это, безусловно, необратимо портит. Возможно, не сразу, но если в большом количестве — то мгновенно», — поясняет Малиньш.

Поэтому важно с определенной регулярностью выводить воду: «Главное — отделить ту воду, которая находится внизу, потому что если она будет стоять там долго, она может испортить само топливо».

Ряд представителей топливного бизнеса в разговоре с de facto высказали версию, что бактериальное загрязнение в государственных резервах обнаружено из-за того, что резервуары перед заполнением были недостаточно хорошо очищены. Possessor же отмечает, что перед заливкой топлива цистерны проверяются с привлечением международно признанных независимых экспертов.

«Топливо заливается только в такие резервуары, которые инспектор признал чистыми и соответствующими. Однако слой dead bottom обычно по технологическим причинам невозможно выкачать полностью, поэтому там могут оставаться небольшие примеси», — ответили в Possessor.

Стоит отметить, что в индустрии нет общепринятых стандартов допустимых предельных значений для микроорганизмов в топливе...

Передача LTV уже ранее сообщала, что 7-8 центов с каждого литра топлива, залитого в бак авто, уходят на закупку и накопление государственных резервов нефтепродуктов. Эта высокая плата по сравнению с соседними странами. Причинами являются расходы на приобретение топлива и ограниченная доступность инфраструктуры хранения. Топливо хранится на частных нефтетерминалах, которые скрываются в интересах безопасности.

Имеющаяся в распоряжении de facto неофициальная информация о хранилищах позволяет сделать вывод, что как минимум у двоих были трудности с выполнением экологических требований...