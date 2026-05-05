Ребенок летом работает: теперь родителей лишат налоговых льгот? Ответ VID

Если ребёнок до 19 лет продолжает учёбу и работает только летом (с 1 июня по 31 августа), родителю не нужно исключать его из налоговой книжки как иждивенца, и статус иждивения не прекращается автоматически. Таким образом, даже если ребёнок работает летом, родитель сохраняет налоговую льготу — необлагаемая часть зарплаты составляет 250 евро в месяц.

Если же ребёнок до 19 лет учится и работает также в течение учебного года, статус иждивенца прекращается автоматически — с момента начала трудовых отношений. Если ученик перестаёт работать, родителям необходимо самостоятельно восстановить его в качестве иждивенца.

Условия уплаты налогов зависят от налогового режима работодателя.

Если ученик работает у работодателя (в том числе у плательщика налога микропредприятия) в общем налоговом режиме, работодатель удерживает с зарплаты подоходный налог 25,5% и уплачивает обязательные социальные взносы 34,09%.

Социальные взносы не применяются, если ученику меньше 15 лет. В остальных случаях 10,5% удерживаются из зарплаты работника, а 23,59% оплачивает работодатель из собственных средств.

Если ученик летом получает доход как сезонный сельхозработник, применяется налог 15%, но не менее 0,7 евро за каждый рабочий день.

Например, если за месяц начислено 500 евро и ни в один день сумма не была ниже 4,7 евро, после уплаты налога ученик получит 425 евро.

Ученики могут использовать налоговую книжку, указав основное место работы, где применяется необлагаемый минимум и налоговые льготы.

Работающие летом ученики в общем налоговом режиме могут сами решить, указывать работодателя или нет. Однако при доходах от сезонных сельхозработ указать работодателя нельзя, и налоговые льготы не применяются.

Если работодатель указан, применяется необлагаемый минимум 550 евро в месяц. Например, при зарплате 780 евро после налогов ученик получит 660,33 евро.

Если работодатель не указан, при той же зарплате 780 евро ученик получит 520,08 евро.

Если работодатель не отмечен, необлагаемый минимум в течение года не применяется, но переплаченный налог можно вернуть, подав годовую декларацию с 1 марта по 1 июня следующего года.

Налоговая книжка доступна только в электронном виде в системе электронного декларирования VID.