Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Плата за въезд в центр Риги: все варианты нацелены на поборы с жителей

© LETA 5 мая, 2026 20:37

Мнения 0 комментариев

Фото Press.lv

Начальные разработки по введению зоны низких выбросов в Риге в основном предусматривают лишь введение платы за въезд в центральную часть города и не могут использоваться для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхольцс (AS).

Как агентству LETA сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, глава комитета обещает дополнительно оценить проект внедрения зоны низких выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии направлены прежде всего на увеличение городского бюджета, а не на сокращение числа автомобилей и улучшение качества воздуха.

Разработанные Департаментом развития города Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии фактически означают введение платы за въезд, а не целенаправленные решения по улучшению качества воздуха, пояснил Бергхольцс.

«Очевидно, что не проведены достаточно точные расчёты. Считаю, что это очередной муниципальный проект, при реализации которого, возможно, были растрачены средства», — заявил депутат.

На данный момент на исследование проекта уже потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано ещё более 155 000 евро. При этом не была оценена финансовая нагрузка предлагаемых транспортных ограничений на все заинтересованные стороны, не определены источники финансирования, отсутствует план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчёркивает Бергхольцс.

«Обществу этот проект преподносят как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих городах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов», — говорит глава комитета.

Международный опыт показывает, что плата за въезд в первую очередь снижает интенсивность движения, тогда как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом.

«В других городах доходы направляются на конкретные цели развития — например, на общественный транспорт или дорожную инфраструктуру, предлагающую альтернативу личным автомобилям, однако у Риги такого плана нет», — добавил Бергхольц.

Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что снижение пробок в Риге — это не только городской, но и государственный вопрос, который должен решаться совместно. Например, развитие объездной дороги Риги позволило бы существенно сократить транзитный поток и пробки в центре, что и является главной целью.

Бергхольц отметил, что хочет рассмотреть альтернативные решения по снижению транзитного трафика — такие как строительство объездной дороги и Северного перехода, — а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и жителей Риги.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать