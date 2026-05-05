Плата за въезд в центр Риги: все варианты нацелены на поборы с жителей

Как агентству LETA сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, глава комитета обещает дополнительно оценить проект внедрения зоны низких выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии направлены прежде всего на увеличение городского бюджета, а не на сокращение числа автомобилей и улучшение качества воздуха.

Разработанные Департаментом развития города Рижского самоуправления и компанией Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии фактически означают введение платы за въезд, а не целенаправленные решения по улучшению качества воздуха, пояснил Бергхольцс.

«Очевидно, что не проведены достаточно точные расчёты. Считаю, что это очередной муниципальный проект, при реализации которого, возможно, были растрачены средства», — заявил депутат.

На данный момент на исследование проекта уже потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано ещё более 155 000 евро. При этом не была оценена финансовая нагрузка предлагаемых транспортных ограничений на все заинтересованные стороны, не определены источники финансирования, отсутствует план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчёркивает Бергхольцс.

«Обществу этот проект преподносят как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих городах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов», — говорит глава комитета.

Международный опыт показывает, что плата за въезд в первую очередь снижает интенсивность движения, тогда как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом.

«В других городах доходы направляются на конкретные цели развития — например, на общественный транспорт или дорожную инфраструктуру, предлагающую альтернативу личным автомобилям, однако у Риги такого плана нет», — добавил Бергхольц.

Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что снижение пробок в Риге — это не только городской, но и государственный вопрос, который должен решаться совместно. Например, развитие объездной дороги Риги позволило бы существенно сократить транзитный поток и пробки в центре, что и является главной целью.

Бергхольц отметил, что хочет рассмотреть альтернативные решения по снижению транзитного трафика — такие как строительство объездной дороги и Северного перехода, — а не вводить новые платежи и дополнительную нагрузку для автомобилистов и жителей Риги.