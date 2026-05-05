Депрессию смогут выявлять по крови — ещё до того, как человек поймёт, что с ним происходит

То, что раньше можно было понять только по словам пациента, возможно, скоро будет видно в анализах.

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили неожиданную связь: определённые клетки иммунной системы стареют быстрее у людей с депрессивными состояниями.

Речь идёт о моноцитах — это тип белых кровяных клеток. Именно они, как оказалось, могут «выдавать» скрытые изменения в психическом состоянии.

И вот что удивило даже учёных.

Связь обнаружилась не с физическими симптомами вроде усталости или плохого сна. А с тем, что обычно сложнее всего объяснить: чувством безнадёжности, потерей интереса к жизни, ощущением пустоты.

То есть организм может «знать» о депрессии раньше, чем сам человек.

Сегодня диагноз ставится почти полностью на основе разговоров и описаний состояния. Анализы делают — но чтобы исключить другие болезни, а не подтвердить депрессию.

Проблема в том, что депрессия у всех выглядит по-разному. У кого-то это физическое истощение, у кого-то — внутренняя тишина, в которой исчезают эмоции.

Новый подход может изменить правила.

В исследовании участвовали 440 женщин. Учёные сравнивали их психологическое состояние с биологическим возрастом клеток, используя так называемые «эпигенетические часы» — способ измерить, насколько быстро стареет организм на уровне ДНК.

И именно моноциты показали чёткую связь с эмоциональными симптомами.

Другими словами, анализ крови потенциально может показать не просто «есть проблема или нет», а какой именно тип депрессии развивается.

Пока это только первые шаги. До реального применения ещё далеко.

Но направление уже задано.

Если метод подтвердится, врачи смогут замечать депрессию раньше, точнее подбирать лечение и, возможно, предотвращать тяжёлые состояния.

И тогда вопрос «как ты себя чувствуешь?» впервые получит ответ не только словами.





