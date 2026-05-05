Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Депрессию смогут выявлять по крови — ещё до того, как человек поймёт, что с ним происходит

Редакция PRESS 5 мая, 2026 14:23

Наука 0 комментариев

Учёные приблизились к тому, о чём раньше говорили как о фантастике: обычный анализ крови может показать депрессию задолго до первых симптомов.

То, что раньше можно было понять только по словам пациента, возможно, скоро будет видно в анализах.

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили неожиданную связь: определённые клетки иммунной системы стареют быстрее у людей с депрессивными состояниями.

Речь идёт о моноцитах — это тип белых кровяных клеток. Именно они, как оказалось, могут «выдавать» скрытые изменения в психическом состоянии.

И вот что удивило даже учёных.

Связь обнаружилась не с физическими симптомами вроде усталости или плохого сна. А с тем, что обычно сложнее всего объяснить: чувством безнадёжности, потерей интереса к жизни, ощущением пустоты.

То есть организм может «знать» о депрессии раньше, чем сам человек.

Сегодня диагноз ставится почти полностью на основе разговоров и описаний состояния. Анализы делают — но чтобы исключить другие болезни, а не подтвердить депрессию.

Проблема в том, что депрессия у всех выглядит по-разному. У кого-то это физическое истощение, у кого-то — внутренняя тишина, в которой исчезают эмоции.

Новый подход может изменить правила.

В исследовании участвовали 440 женщин. Учёные сравнивали их психологическое состояние с биологическим возрастом клеток, используя так называемые «эпигенетические часы» — способ измерить, насколько быстро стареет организм на уровне ДНК.

И именно моноциты показали чёткую связь с эмоциональными симптомами.

Другими словами, анализ крови потенциально может показать не просто «есть проблема или нет», а какой именно тип депрессии развивается.

Пока это только первые шаги. До реального применения ещё далеко.

Но направление уже задано.

Если метод подтвердится, врачи смогут замечать депрессию раньше, точнее подбирать лечение и, возможно, предотвращать тяжёлые состояния.

И тогда вопрос «как ты себя чувствуешь?» впервые получит ответ не только словами.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать