В Риге состоится этап чемпионата Европы по ралли-кроссу «FIA»

Редакция PRESS 5 мая, 2026 14:13

Всюду жизнь 0 комментариев

После многолетнего перерыва на историческую трассу Бикерниеки возвращается одна из самых престижных дисциплин автоспорта — чемпионат Европы по ралли-кроссу FIA. 9 и 10 мая в рамках этапа «Euro RX of Latvia» Рига вновь станет эпицентром скорости и адреналина в Европе, собрав мировых звезд и мощнейшие автомобили, сообщает портал balticevents.info.

Сезон 2026 года приносит значительные нововведения, делая соревнования более динамичными и доступными. Наряду с престижными классами Euro RX1 (Supercar) и Euro RX3, в этом году вводятся две новые категории — Euro RX4 и Euro RX5. Их цель — способствовать развитию молодых талантов и расширить доступ к автоспорту для более широкого круга участников. Кроме того, в формате гоночного уикенда впервые вводятся четвертьфиналы, что обеспечит еще больше напряженных заездов и стратегических решений на пути к финалу.

В престижном классе Euro RX1 на старт выйдут 30 пилотов — это крупнейший состав участников на этапе открытия сезона за последние десять лет. Всего участие в соревнованиях в Латвии подтвердили 68 гонщиков, которые выступят в классах Euro RX1 и Euro RX3, а также в новых категориях Euro RX4 и Euro RX5. В гонке примут участие представители 19 стран — от Финляндии и Франции до Польши и Португалии.

Euro RX1: встреча чемпионов и новых талантов

Во главе списка участников — восьмикратный чемпион мира Йохан Кристофферссон. Швед, являющийся самым успешным гонщиком современной эпохи ралли-кросса, с 2014 года лишь однажды выступал в чемпионате Европы, и его цель на этот раз очевидна — начать сезон с победы.

Однако 37-летнему спортсмену предстоит серьезная конкуренция. Среди его соперников — трехкратный чемпион Европы Андреас Баккеруд, чемпион Euro RX1 2024 года Патрик О’Донован, финский пилот Юха Ритконен, двукратный чемпион Франции в классе Supercar Фабьен Пайе, напарник Кристофферссона Уле Кристиан Вейби, а также местный фаворит Янис Бауманис, который получит мощную поддержку домашних болельщиков.

В борьбу за победу также включатся восходящие звезды — вице-чемпион 2025 года Дамиан Литвинович, а также Йони Турпейнен, Андор Трепак, Мартин Энлунд и Майко Тамм. Все они готовы продемонстрировать яркую борьбу на легендарной трассе Бикерниеки перед тысячами зрителей.

Euro RX3: конкуренция молодых пилотов

В классе Euro RX3 выступят перспективные молодые гонщики. С 2018 года каждый сезон здесь побеждали пилоты Audi, поэтому неудивительно, что модели A1 вновь считаются фаворитами. Среди главных претендентов на победу — вице-чемпион прошлого года литовец Ритис Гурклис, талант из Антигуа Николас Гелейн, опытный чешский гонщик Либор Тейеш и француз Жюльен Менье.

Тем не менее часть пилотов выбрала альтернативную технику, чтобы бросить вызов доминирующим немецким хэтчбекам. Среди них — Дилан Дюфа на новом Volkswagen Polo, звезда этапа в Хелльесе Маркус Росруд и многократный призер Самуэль Ковач, выступающие на автомобилях Škoda. Интерес вызывает и ветеран чемпионата Доминик Сенегачник, который выйдет на трассу на Alfa Romeo MiTo — этот бренд не был представлен в международном ралли-кроссе с конца 2018 года.

Euro RX4 и Euro RX5: будущее автоспорта

Подтверждая приверженность FIA развитию нового поколения гонщиков, категории Euro RX4 и Euro RX5 уже в дебютном сезоне привлекли сильный состав участников. В классе Euro RX4 представители пяти стран будут соревноваться на автомобилях спецификации Rally4 от Renault, Peugeot и Ford. Среди них — два сильных латвийских пилота: чемпион Латвии и Литвы по ралли-кроссу 2025 года Ленардс Патрикс Лепсис и чемпион Латвии по автокроссу Иво Габранс.

Класс Euro RX5 соответствует техническому регламенту чемпионата Европы FIA по Cross Car. Здесь на старт выйдут 15 молодых пилотов со средним возрастом около 20 лет, что обещает зрелищные и непредсказуемые гонки. По специальному приглашению («wild card») выступит 16-летний Робертс Пурмалис — самый молодой участник соревнований.

Билеты на мероприятие доступны во всех кассах «Biļešu Serviss». Дополнительная информация о первом этапе чемпионата Европы по ралли-кроссу FIA «Euro RX of Latvia» доступна на официальном сайте организаторов: www.rallycross.lv.

Комментарии (0)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

