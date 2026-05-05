Фон дер Ляйен призвала Трампа выполнять торговое соглашение

1 мая Трамп объявил о намерении повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили из ЕС с нынешних 15 до 25 процентов - что ударит прежде всего по немецким автопроизводителям.

Торговая сделка

В августе прошлого года Трамп взял на себя обязательство ограничить пошлины на уровне 15 процентов. Теперь он обвиняет ЕС в невыполнении своей части договоренностей - прежде всего в части отмены европейских пошлин на американские промышленные товары.

Этот вопрос все еще находится на стадии переговоров между Европарламентом и Советом ЕС. Фон дер Ляйен призвала уважать "демократические процедуры" и напомнила, что Евросоюз находится "на финальной стадии" переговоров.

На 6 мая запланирован очередной раунд переговоров внутри ЕС - будет ли договоренность достигнута, пока неизвестно. Обсуждается в том числе возможность увязать отмену европейских пошлин с полным выполнением обязательств американской стороной. 5 мая комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встречается в Париже с торговым представителем США Джеймисоном Гриром - оба участвуют во встрече стран "большой семерки" (G7) на уровне министров.